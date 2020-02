UNA STORIA DA CANTARE/ Diretta: Ruggeri, Guaccero e l’omaggio a Ivano Fossati, Celentano, Modugno, Tenco

Sabato 15 febbraio, dopo il successo ottenuto con la prima edizione, in prima serata su Raiuno, torna Una storia da cantare, lo show condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Nel ruolo di narratore, conduttore e “storyteller” avvincente, Ruggeri, con Bianca Guaccero darò vita ad un ricordo imperdibile fatto di aneddoti, racconti e filmati inediti di alcuni dei cantautori più importanti della musica italiana. Tre prime serate per celebrare i grandi cantautori italiani. Protagonisti della prima puntata saranno sei mitici cantautori che hanno partecipato al Festival di Sanremo: Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati, Sergio Endrigo e Luigi Tenco. L’appuntamento del 22 febbraio sarà dedicato totalmente a Mina che, il prossimo 25 marzo, spegnerà 80 candelina, mentre la terza serata di sabato 29 sarà dedicata a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano.

Gli ospiti del 15 febbraio

Grandi ospiti per la prima puntata della nuova edizione di Una storia da cantare. Ad omaggiare Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati, Sergio Endrigo e Luigi Tenco ci saranno due dei cantautori più amati dal pubblico e più apprezzati dalla critica degli ultimi anni ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro che, due anni dopo il successo al Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente”, torneranno protagonisti sullo stesso palco. E ancora: il vincitore di Sanremo Giovani 2020 Leo Gassmann, Paola Turci, Sergio Cammeriere, Giuliano Palma, Patty Pravo, Noemi, Elio, Stefano Fresi, I Decibel, Renzo Arbore, Irene Grandi, Giusy Buscemi e Maldestro. Spazio, poi, a Serena Rossi e Beppe Fiorello che ha interpretato Domenico Modugno in una grande fiction di Raiuno e a Bugo che, otto giorni dopo la lite all’Ariston con Morgan, torna protagonista su Raiuno.

Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero: “Sergio Endrigo e Luigi Tenco quelli che ci hanno emozionato di più”

Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno svelato i nomi dei loro cantautori preferiti. «Tra tutti quelli di cui parleremo, a emozionarmi di più è Sergio Endrigo. Ma amo tanto anche Pino Daniele ed Enzo Jannacci, che hanno saputo raccontare in modo sublime Napoli e Milano. E adoro la vena surreale di Rino Gaetano», ha raccontato Ruggeri. «Tenco. Era il preferito di mia mamma che me lo ha fatto conoscere e amare», ha aggiunto invece la Guaccero. I due padroni di casa, poi, si sono dedicati delle canzoni. «Scelgo il mio brano Le ragazze di 40 anni. Bianca non li ha ancora compiuti, ma è matura, è un’artista completa», dice Ruggeri. «Anche io cito un pezzo di Enrico, cioè Mistero. Perché più lo conosco, più scopro dei lati nuovi di lui», aggiunge Bianca.



