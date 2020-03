Una storia da cantare, Gianni Morandi/ Diretta e ospiti: da Piero Pelù alla Tatangelo

Sabato 7 marzo, in prima serata su Raiuno, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero conducono la quarta ed ultima puntata della seconda stagione di “Una storia da cantare”. Dopo la puntata dedicata ai grandi cantautori del Festival di Sanremo, dopo l’omaggio a Mina per i suoi 80 anni e ad Adriano Celentano, la puntata di questa sera sarà dedicata totalmente a Gianni Morandi. L’eterno ragazzo della musica italiana che ha cominciato la sua carriera quando aveva solo sedici anni. Morandi non si è mai fermato e le sue canzoni sono diventate le colonne sonore della vita degli italiani. All’eterno ragazzo così, la Rai ha deciso di dedicare l’ultima puntata di Una storia da cantare facendo saltare, purtroppo, l’omaggio a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano come era stato annunciato alla vigilia della nuova stagione di Una storia da cantare.

UNA STORIA DA CANTARE, GLI OSPITI DEL 7 MARZO

La quarta puntata di Una storia da cantare sarà trasmessa in diretta dagli studi Rai di Napoli. In ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio per prevenire il contagio da coronavirus, in studio, non ci sarà il pubblico. I telespettatori, tuttavia, potranno trascorrere ugualmente due ore in compagnia non solo di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, ma anche dei tantissimi ospiti che hanno accettato di partecipare all’omaggio a Gianni Morandi. A cantare i più grandi successi dell’eterno ragazzo saranno: Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo alla sua prima partecipazione televisiva dopo l‘ufficializzazione della fine della storia con Gigi D’Alessio, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi.

COME VEDERE IN STREAMING UNA STORIA DA CANTARE

Come tutti i programmi Rai, anche Una storia da cantare, oltre ad essere trasmessa in diretta su Raiuno, viene trasmessa anche in streaming. Chi non può seguire la diretta televisiva, dunque, può optare per la diretta streaming che comincia contemporaneamente a quella su Raiuno. Per seguire la puntata dedicata a Gianni Morandi in streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita appplicazione, disponibile per tutti i dispositivi.



