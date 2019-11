Una storia da raccontare, Fabrizio De Andrè/ Diretta e ospiti: da Ranieri alla Vanoni

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA UNA STORIA DA CANTARE

Una storia da cantare è il nuovo programma con cui la Rai omaggia tre grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti, autori di versi che resteranno nella storia musicale nazionale come “La chiamavano Bocca di Rosa”, “Caro amico ti scrivo”, “Mi ritorni in mente”. Sabato 16 novembre, in prima serata su Raiuno, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, il cantautore Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero condurranno la prima serata di Una storia da cantare dedicata a Fabrizio De Andrè. Attraverso aneddoti, canzoni, testimonianze di chi ha conosciuto il celebre cantautore genovese e le sue dichiarazioni note e momenti memorabili, sarà raccontata la vita di Fabrizio De Andrè, un artista, ma anche un uomo che guardava il mondo con occhi diversi e che ha saputo raccontarlo con grande creatività.

UNA STORIA DA CANTARE: GLI OSPITI DEL 16 NOVEMBRE

Tanti gli ospiti previsti nella prima puntata di “Una storia da cantare”. Insieme ai conduttori Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ci saranno amici e colleghi d Fabrizio De Andrè, ma anche vari personaggi famosi cresciuti con la musica del grande cantautore. Sul palco di “Una storia da cantare” arriveranno così: Massimo Ranieri, la PFM, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci, Anastasio, Ornella Vanoni e Willie Peyote. Tutti gli ospiti interpreteranno dal vivo i brani più belli di De Andrè accompagnati dalla band diretta da Maurizio Filardo. Ci sarà anche un collegamento dal Porto Antico di Genova, “patria” di De André, con Mauro Pagani come inviato d’eccezione. Il pubblico da casa sarà coinvolto direttamente poichè, attraverso i social, sceglierà la canzone più amata di Fabrizio De Andrè.

UNA STORIA DA CANTARE: LE PAROLE DI ENRICO RUGGERI

Grande emozione per Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero che, non solo per il debutto nella prima serata del sabato, ma soprattutto, perchè in punta di piedi cercheranno di rendere onore al grande talento di Fabrizio De Andrè. “Uno spartiacque nella musica d’autore, c’è un prima e un dopo De André – ha spiegato Enrico Ruggeri in conferenza stampa – lui comincia a raccontare un mondo di deboli, racconta gli ultimi, i deboli, i diseredati, fa della canzone d’autore quello che fecero Manzoni o Dickens nella letteratura. Quindi è letteratura. Faremo tre grandi feste, celebreremo uno dei momenti più belli della cultura italiana del dopoguerra. La musica d’autore che ha ci ha saputo far commuovere, ci ha raccontato cosa eravamo, cosa saremmo diventati”, ha concluso Ruggeri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA