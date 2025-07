Una storia del West, film su Rete 4 diretto da George Sherman

Domenica 13 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film di genere western intitolato Una storia del West.

Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1958 dalla Universal Pictures e diretto da George Sherman, un vero e proprio maestro di questo genere cinematografico con all’attivo lungometraggi come Kociss, l’eroe indiano (1952) e Alba di fuoco (1954). Le musiche hanno invece la firma di Hans J. Salter, compositore candidato ai Premi Oscar per La prima è stata Eva (1943).

Il protagonista di Una storia del West è interpretato dall’attore e stuntman americano Jock Mahoney, ricordato dal pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva Tarzan. Al suo fianco la splendida Linda Cristal, attrice di origini argentine, vincitrice del Golden Globe per la sua performance nella serie tv Ai confini dell’Arizona. Nel cast di Una storia del West anche: Gilbert Roland, Lorne Greene, Edward Platt e Eduard Franz.

La trama del film Una storia del West: alla ricerca di un fratello scomparso

Una storia del West segue le avventure dell’abile e affascinante pistolero Brad Ellison, un uomo che lavora come mercenario, abituato ad affrontare qualunque nemico per soldi, senza alcun rispetto delle regole o timore di Dio. Un giorno l’uomo viene ingaggiato da un facoltoso allevatore di bestiame, ormai sul punto di morte a causa di una grave malattia.

La richiesta di quest’ultimo è, però, diversa dal solito: nessuna uccisione, bensì la ricerca di suo fratello che da tempo è scomparso in Messico e a cui vorrebbe affidare le sue preziose proprietà, che altrimenti finirebbero nelle mani del suo acerrimo rivale Roland. Ellison accetta l’incarico ma questo territorio si rivelerà ancora più pericolosa del previsto, mentre nuovi incontri cambieranno per sempre la sua vita, come quello con la bella Maria O’Reilly di cui si innamorerà follemente.

