Una storia del West/ Su Rete 4 il film con Brad Ellison (oggi, 11 ottobre)

Una storia del West va in onda nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2020, su Rete 4 dalle ore 16,45. La rete dunque propone un film classico prodotto dalla Universal Pictures, la casa produttrice regine del film dedicato all’epopea di coloni, indiani, cowboy, sceriffi e belle ragazze da saloon o donne alla ricerca di una frontiera sicura per allevare la propria famiglia. Il film vide i natali nel 1958 e la regia di un esperto nei generi action e Western, George Sherman, regista di pellicole immortali come ‘Kociss, l’eroe indiano (The Battle at Apache Pass)’ del 1952, ‘Il maggiore Brady (War Arrow)’ del 1953 con la grande Maureen O’Hara, ‘Alba di fuoco (Dawn at Socorro)’ del 1954 con Piper Laurie, un vero eroe di questa epopea amata in tutto il mondo.

Il cast vede nel ruolo principale, quello di Brad Ellison, della presenza di Jock Mahoney, a sua volta un attore e stunt-man specializzato nel genere, da ricordare per ‘L’uomo che visse due volte (I’ve Lived Before)’, ‘La rivolta dei cowboys (Showdown at Abilene)’ o ‘Tarzan il magnifico (Tarzan the Magnificent)’ con Gordon Scott nel ruolo dell’Uomo Scimmia e Mahoney in quello del cattivo bianco cacciatore e poco rispettoso delle leggi della giungla.

Accanto a Jock Mahoney la bella attrice argentina, naturalizzata americana, Linda Cristal, protagonista indimenticabile della serie Western ‘Ai confini dell’Arizona (The High Chaparral)’ con la quale la Cristal vinse un Golden Globe come Miglior Attrice in una serie televisiva, nel cinema da ricordare per ‘In licenza a Parigi (The Perfect Furlough)’ del 1958, diretto da Blake Edwards con protagonista Tony Curtis.

Una storia del West, la trama del film

‘Una storia del West’ già nel titolo non nasconde la tipologia della sua trama davvero tipica nella tipologia che riguarda l’epopea dei pionieri e della conquista dell’Ovest da parte dei coloni anglo-americani. Brad Ellison è un pistolero, quindi un mercenario abituato ad obbedire agli ordini di chi lo paga senza farsi domande, obbedire ed eseguire gli ordini anche e prevedono una sparatoria, un omicidio, coinvolgendo rivali dei quali non interessa minimamente la storia personale ad un uomo spietato, senza legge né Dio come si conviene ai veri duri del Vecchio West.

Pistolero alla ricerca di una possibilità di lavoro, Brad Ellison viene ingaggiato da un allevatore di bestiame ricchissimo, vecchio e prossimo alla morte, davvero molto malato. Cosa chiede questo allevatore benestante al pistolero? Non di uccidere ma di ritrovare il fratello scomparso in Messico anni prima, fratello che sarebbe l’unico erede della sua immensa fortuna e dei suoi tanti averi, centinaia di capi bovini ed un ranch grande e moderno.

Ma il Messico è terra che scotta e Ellison dovrebbe partire solitario in questa ricerca ma trova in un ranchero affezionato al suo padrone un volontario per cavalcare assieme sulle praterie del West verso sud, verso il confine, verso il pericolo, ma anche verso la bella Maria O’reilly che gli ruberà il cuore.



