Una storia senza nome, Rai 1/ Serata tinta di noir grazie a Roberto D’Andò

Una storia senza nome, film diretto da Roberto D’Andò

Una storia senza nome va in onda su Rai 1 oggi, lunedì 30 agosto, dalle 21.25. Ci troviamo di fronte a una pellicola del 2018 per la regia di Roberto D’Andò che ha vinto nel 2013 il Premio David di Donatello e 1 Nastro d’Argento come migliore sceneggiatura per – Viva la libertà -. La pellicola è distribuita da 01 Distribution. Nel cast abbiamo Micaela Ramazzotti vincitrice nel 2010 del David di Donatello come migliore attrice protagonista per – La prima cosa bella -. Ha ricevuto 4 Nastri d’Argento come migliore attrice protagonista per – La Pazza Gioia, Il cuore grande delle ragazze, La prima cosa bella – e come migliore attrice non protagonista per – Il nome del figlio -.

L’altra protagonista femminile è Laura Morante, in 43 anni di carriera ha interpretato 63 film e vinto 3 premi di cui 1 David di Donatello come migliore attrice protagonista per – La stanza del figlio – e 1 Nastro d’Argento nel 2015 come migliore attrice protagonista per – L’amore è eterno finchè dura – e 1 Premio Nastro d’Argento Europeo. L’attore maschile è Alessandro Gassmann in 40 anni di attività ha interpretato 65 film e serie tv d isuccesso come – I bastardi di Pizzofalcone – che ha raggiunto la terza stagione.

Una storia senza nome, la trama del film

Leggiamo la trama di Una storia senza nome. Valeria interpretata da Micaela Ramazzotti, è una giovane donna che lavora alle dipendenze di un produttore cinematografico come segretaria, vive da sola, ma in realtà è come se stesse ancora in famiglia visto che il suo appartamento si trova sullo stesso pianerottolo di quello dove vive la madre.

Amalia ha un carattere completamente diverso da quello della figlia, è una donna nevrotica, che vuole stare sempre al centro dell’attenzione, tra le sue attività, scrive ma in incognito, per un famoso sceneggiatore Alessandro, interpretato da Alessandro Gasmann. Un giorno Valeria riceve da un poliziotto sconosciuto oltretutto in pensione la trama di un film.

Quando la ragazza legge il copione si accorge che tratta una storia vera, difatti racconta il furto della Natività del Caravaggio, avvenuto nel 1969 in modo alquanto misterioso a Palermo. Da quel momento si troverà in un meccanismo che con difficoltà riesce a districarsi.

