Una tata magica/ Su Canale 5 il film con il protagonista di Dawson’s Creek

Una tata magica, film di Canale 5 diretto da Scott

Una tata magica sarà trasmesso oggi, 25 dicembre, alle ore 17:00, su Canale 5. Questo film ha debuttato nell’anno 2009, è una produzione della nota Hallmark Channel ed è stata diretta da Michael M. Scott. All’interno di questa pellicola che appartiene al genere drammatico e fantastico, sono presenti davvero tanti attori con una lunga carriera alle spalle.

Hugo Cabret/ Su Rai 3 Martin Scorsese ci racconta il cinema

Nella fattispecie, nel cast del film ci sono James Van der Beek, noto per il ruolo di protagonista in Dawson’s Creek, Erin Karpluk, Doris Roberts, Michael Strusivieci, Wanda Cannon e Valin Shineyi. La sceneggiatura del film è stata scritta da David Golden, il montaggio è stato curato da Jason Pielak e la fotografia è stata messa a punto da Adam Sliwinski.

Jack Frost/ Su Italia 1 un classico cult di Natale condito da un dolce happy ending

Una tata magica, la trama del film: una storia emozionante

Leggiamo la trama di Una tata magica. Seth Webster è un giovane architetto che si impegna giorno e notte per portare avanti il suo lavoro. Seth infatti, ama l’architettura e la considera la sua unica ragione di vita. Inoltre, questo lavoro è una sorta di sfogo per riuscire a dimenticare la morte della moglie, avvenuta anni prima. Quest’evento ha reso traumatica l’esistenza di Seth che a volte non può fare a meno di ricordarla e addirittura arrivare a piangere per la sua scomparsa. Tuttavia, Seth ha anche altri pensieri per la testa. Difatti, deve occuparsi dei suoi due piccoli figli, Jason e Judd, che sembrano non voler avere nulla a che fare con le diverse governanti che il padre assume.

Polar Express/ Su Italia 1 il film di Robert Zemeckis con Tom Hanks

I ragazzi infatti, sembrano ribellarsi al controllo di queste donne e vogliono soltanto parlare con il padre. Le cose tuttavia, sembrano cambiare poco tempo dopo. A casa Webster, viene assunta una nuova governante, chiamata Emily Merkle. Questa governante si presenta improvvisamente fuori casa della famiglia, senza che nessuno l’abbia avvisata. L’incontro con Emily Merkle, chiamata anche Mrs.Miracle, riuscirà a cambiare le vite di ogni membro della famiglia. I due piccoli, inizieranno ad adorarla, ma anche Seth potrà apprendere delle lezioni sincere che non dimenticherà mai e che lo aiuteranno a superare il lutto e andare avanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA