Una tata per Natale/ Su Canale 5 il film con Emmanuelle Vaugier (24 agosto)

Una tata per Natale va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 24 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica Hybrid in collaborazione con altre società del settore è distribuita direttamente sul circuito televisivo. La pellicola è stata diretta dal regista Michael Feifer con soggetto e sceneggiatura scritti da Michael Ciminera e Richard Gnolfo. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Chad Rehmann, la fotografia è di Carl Bartels e nel cast sono presenti Emmanuelle Vaugier, Dean Cain, Richard Ruccolo, Cynthia Gibb, Sierra McCormack e Jared Gilmore.

Una tata per Natale, la trama del film

Ecco la trama di Una tata per Natale. Ci troviamo in una bellissima cittadina americana dove una donna sta cercando in tutti i modi di avere successo in ambito professionale. Tuttavia, questo non è un periodo ideale per lei in quanto sta attraversando difficoltà rilevanti che la mettono nelle condizioni di poter accettare anche lavori che non rientrerebbero nelle sue mansioni. In particolare, per poter ottenere i sostentamenti necessari per la quotidianità in virtù della rottura del rapporto lavorativo con una importante agenzia pubblicitaria, decide di trovarsi altre forme lavorative in particolar modo decide di dare importanza alla proposta di una cara amica che le presenta l’opportunità di poter lavorare nelle vesti di tata. Una eventualità che lei decisamente non aveva preso in considerazione anche perché da sempre affascinata dal settore della comunicazione. In particolare dovrà dare supporto ad una donna che si occupa anche dell’attività imprenditoriale di famiglia per cui dispone di poco tempo da dedicare ai propri figli e soprattutto alle tante faccende domestiche.

Dopo aver valutato con attenzione questa nuova opportunità di lavoro che naturalmente viene vista come temporanea, decide comunque di accettare il lavoro e dare aiuto a quella donna che non riusciva a gestire tutte le varie vicende professionali. Un giorno la nuova tata decide di portare i bambini in una sorta di visita a sorpresa nello studio della loro mamma e qui conosce Justin.

Lui è un uomo molto affascinante, ma la tata non trova il coraggio per farsi avanti anche perché in questo momento provo un po’ di vergogna per l’attività che sta svolgendo. Tuttavia con il passare dei giorni e soprattutto con una frequentazione maggiormente costante nel tempo, avrà l’opportunità per avere finalmente la sua felicità dal punto di vista sentimentale alla quale peraltro farà anche seguito quella professionale. Insomma una meravigliosa storia d’amore che si consuma anche nell’ambito dell’ambiente natalizio per cui ancora più affascinante.

