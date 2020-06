Una tata pericolosa/ Su Rete 4 il film con Erin Cahill e Lauren Gobuzzi

Pubblicità

‘Una tata pericolosa‘ sarà il film in onda su Rete 4 nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2020 alle ore 17.00. Si tratta di un film per la televisione di produzione americana realizzato nel 2017 dalla regista Emily Moss Wilson. Gli attori che compongono il cast sono Erin Cahill, Lauren Gobuzzi, Wes Brown, Valerie Azlynn, Sharon Garrison, Jannette Sepwa, Austin Highsmith e Lorna Street Dopson. I protagonisti della storia, Ben e Kara Turling, sono interpretati rispettivamente da Wes Brown e Austin Highsmith.

Una tata pericolosa, la trama del film

Ecco la trama di Una tata pericolosa. Ben e Kara Turling sono la coppia protagonista di ‘Una tata pericolosa’. I due vivono in una casa molto bella in riva al mare e si occupano anche di Riley, la loro figlia adottiva. Ma recentemente Ben ha tradito Kara e la relazione tra i due non è crollata per un soffio: la donna fa comunque molto fatica a perdonare Bene e a tenere insieme ciò che ancora li ha fatti restare uniti, senza riuscire a far tornare il rapporto alla serenità di un tempo. A minare la tranquillità familiare c’è anche il trasferimento della tata di famiglia, che non può più occuparsi della casa e di Riley. Al suo posto arriva Alyssa, una ragazza che inizialmente sembra perfetta per il ruolo e si inserisce senza problemi nel menage familiare dei Turling.

Alyssa però inizia ad assumere comportamenti sempre più strani nei confronti di Ben e Riley, e quando Kara decide di affrontarla è troppo tardi: Alyssa di fatto sta cercando di eliminarla per sostituirla al fianco di Ben e decide di rapire Riley. Per Kara inizia un vero e proprio incubo per provare a riprendere il controllo della sua famiglia e soprattutto per garantire che a Riley non venga fatto nulla di male: per questo cercherà un riavvicinamento con Ben.



