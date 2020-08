Una Vita/ Anticipazione oggi, 14 agosto: Antonito, Rosina e gli altri in bancarotta?

Una Vita, anticipazione puntata 14 agosto

Secondo gli spoiler riguardanti la puntata di Una Vita di oggi, venerdì 14 agosto 2020, una tragica notizia manderà in crisi l’intera comunità di Calle Acacias. Quella che era giunta alle orecchie come un’indiscrezione nella scorsa puntata è adesso una comprovata realtà. Si tratta del fallimento del Banco Americano. Gran parte degli abitanti del paese avevano seguito i consigli di Genoveva e il suo pseudo-marito Alfredo Bryce e avevano a loro affidato ingenti somme di denaro per concluderegli investimenti proprio con il Banco Americano. La notizia della bancarotta mette in ginocchio coì l’intera città e le famiglie che avevano giocato le ultime carte in questo investimento si trovano ora in gravissime difficoltà. Per non creare vere e proprie sommosse Alfredo si giustificherà rispondendo che si tratta di una manovra politica e che non c’è nulla di vero. La tensione ad ogni modo sale e Genoveva deve dare ulteriori spiegazioni. Per questo motivo la donna scarica tutte le colpe sulla Banca di Spagna. Così facendo secondo le anticipazioni di Una vita in onda il 14 agosto 2020 entrerà in scena un nuovo personaggio ossia Federico Sunol in qualità di consulente finanziario della Banca di Spagna.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita con grande attenzione su Ramon. Il Palacios aveva lasciato Calle Acacias per investigare meglio sulle losche faccende del Banco Americano dal momento che il figlio Antonito non vuole sentir ragioni e sta facendo di tutto per procurarsi i soldi ed entrar così a far parte dell’affare. Ciò che nessuno ancora sa è che Ramon è partito proprio per imoedire tutto questo e che durante il viaggio è stato coinvolto in un bruttissimo incidente il quale stava per costargli la vita. Ora il Palacios è ricoverato in un ospedale lontano da casa. Carmen è quindi molto preoccupata e nel frattempo Antonito, senza i consigli del padre, si sta facendo abbindolare da Genoveva, accecata dalla voglia di mettere in ginocchio tutti gli abitanti di Acacias. Genoveva e Alfredo Bryce sono vicini alla conclusione del loro piano. Per la donna si tratta soprattutto di farla pagare a tutti coloro che hanno causato, con la loro indifferenza, la morte del defunto marito. Ciò che ne consegue in questa puntata è qualcosa di terribile: Antonito ha ipotecato tutte le proprietà e gli averi di Casa Palacios in cambio di un prestito da parte del Bryce.

Anche nella famiglia di Liberto sta accadendo qualcosa di terribile. La miniera sta cominciando a non fornire più oro come una volta e ciò significa che le risorse stanno esaurendo. Un grande problema dal momento che Rosina, pur essendo stata informata, non ha intenzione di cambiare le sue abitudini e continua a sperperare denaro come nulla fosse. Delusioni economiche anche per i Dominguez. I genitori di Cinta si erano infatti illusi che le cose stessero cambiando grazie ad un possibile fidanzamento tra la figlia e l’imprenditore Rafael. Emilio però ha smascherato il furfante e quindi la coppia ora è di nuovo alle prese con qualche nuova trovata per uscire dai guai economici che ormai li assillano da parecchio tempo. Nel frattempo Agustina lascia finalmente l’ospedale. Scongiurata la grave malattia che le era stata diagnosticata con l’inganno a causa anche di Ursula, la donna può tornare a casa. Felipe ha pensato a tutto e vuole che Agustina abbia tuttociò che le serve per iniziare nl migliore dei modi un nuovo capitolo della sua vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA