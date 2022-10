Una vita/ Anticipazioni 10 ottobre: Genoveva è salva, ma non ha pensato ad Aurelio…

Una vita, anticipazioni puntata 10 ottobre: Aurelio trama contro Genoveva?

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 10 ottobre, svelano che Ignacio, insieme all’aiuto di Marcelo e Luzdivina, riesce a salvare la vita di Genoveva. La signora aveva tentato il suicidio con dei sonniferi, ma sono riusciti a evitarlo. Il maggiordomo parla con Aurelio e gli dice che Genoveva ha tentato di togliersi la vita, subito dopo il Quesada si arrabbia con lei, senza badare alle ragioni né pensare al perché ci abbia provato.

Una vita/ Anticipazioni 7 ottobre: Genoveva, gesto estremo dopo una notizia...

Nel corso del provino di Azucena al Teatro Real, Guillermo nota un uomo che si avvicina a uno dei giurati per bisbigliargli qualcosa. In seguito, la ragazza, che aveva sostenuto la sua prova con grande soddisfazione, scopre di non essere stata selezionata. C’è forse lo zampino di quell’uomo misterioso? Intanto Dori e Felipe discutono della loro situazione ma ormai sembra chiaro che tra i due sia finita.

Una vita/ Anticipazioni 6 ottobre: David deve partire, Aurelio lo vuole morto

Una vita, anticipazioni puntata 10 ottobre: Aurelio pensa di far fuori sua moglie…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 10 ottobre, svelano che Aurelio, dopo aver scoperto il tentativo di suicidio della moglie, le chiede spiegazioni per aver voluto commettere un atto del genere. Genoveva non gli dà alcuna spiegazione e le cose tra loro si fanno troppo violente. Questa situazione non fa che rendere del tutto insostenibile il rapporto tra i due. Ciò avrà delle conseguenze, con Aurelio che finisce per prendere una decisione per togliere di mezzo la moglie una volta per tutte… Lei, ignara di tutto, cerca a poco a poco di riprendersi dal suo tentativo di suicidio.

Una vita/ Anticipazioni 5 ottobre: Genoveva riceve un'inquietante chiamata...

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Rodrigo consegna la lettera a Valeria per salutarla e dirle addio per sempre. L’uomo, dopo aver spiegato a David che preferisce rinunciare alla donna amata piuttosto che saperla infelice, lo incita ad andare via da Acacias con lei il più presto possibile, visto che Aurelio lo vuole morto. Più tardi, dopo aver salutato Valeria, Rodrigo finisce per accettare l’accordo di Aurelio Quesada, che deve mostrargli le sostanze chimiche nel suo laboratorio. In questo modo Aurelio saprà come viene prodotto il gas tossico e potrà andare avanti con il suo piano…

Dori spezza il cuore di Felipe quando gli comunica che lascerà Acacias. A quel punto l’avvocato parla con Ignacio e gli chiede di assumere un’altra infermiera in grado di sostituirla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA