Una Vita/ Anticipazioni 11 luglio: Blanca vuole chiudersi in convento

Anticipazioni Una Vita 11 luglio

Le anticipazioni di Una Vita, ci parlano dell’annuncio di Blanca di volere definitivamente entrare in convento, per mettere da parte tutto il recente passato, compreso il dolore per la morte del figlio. La donna, decide di fare tutto questo, anche per evitare di ricadere in tentazione con Diego. Gli spoiler della trama di oggi, giovedì 11 luglio 2019, ci parlano proprio di questa particolare comunicazione a Cristina. La ragazza vuole rinchiudersi in monastero proprio per evitare le tentazioni della carne: ci andrà davvero? Ursula e Samuel hanno però altri progetti per lei: vogliono rinchiuderla in una clinica sanitaria. Cristina ha persuaso Blanca a separarsi da Diego e a confessare pubblicamente la sua infedeltà. La religiosa ha convinto alla Dicenta che la morte del suo bambino sia stata la barbara condanna celeste per aver incominciato una relazione extraconiugale, spingendola a tornare da Samuel. Blanca ha invece preso un altro provvedimento.

Una Vita, Blanca vuole prendere i voti

Blanca, ancora innamorata di Diego e impaurita di cedere nuovamente alle tentazioni, annuncia alla Novoa di volersi nascondere in convento e di voler prendere i voti. Solo così riparerà alle sue colpe e sarà libera dal peccato. L’annuncio di Blanca di voler prendere i voti e di volersi rinchiudere in convento, rovina però i progetti della malefica Ursula. La Dark Lady ha difatti altri piani per sua figlia e ha intenzione di rinchiuderla per sempre in una clinica sanitaria facendola passare per pazza. Solamente in questo modo, potrà avere il controllo totale della povera Blanca, che negli ultimi tempi è stata veramente una spina nel fianco. Samuel sembra appoggiare questa malvagia idea di sua suocera ma il giovane Alday finirà molto presto per esserle infedele, per amore di sua moglie. Vi ricordiamo che le puntate della vostra soap opera preferita, possono essere viste pure in “diretta” e replica streaming dal portale ufficiale di Mediaset Play e la relativa applicazione per dispositivi mobili.

