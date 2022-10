Una vita/ Anticipazioni 11 ottobre: Marcelo evita una tragedia in casa Quesada

Una vita, anticipazioni puntata 11 ottobre: Marcelo evita una tragedia

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 11 ottobre, svelano che Aurelio è determinato a porre fine alla vita di Genoveva. E accade un momento terribile che fortunatamente viene evitato grazie a Marcelo, che arriva all’ultimo momento e impedisce che si compia il delitto che porrebbe fine alla vita della signora. Marcelo diventa così un eroe del quartiere.

Casilda tenta di fare da tramite e cerca di spingere Dori e Felipe a rivedersi così da chiarirsi. I due si sono lasciati in malo modo, e non hanno avuto modo di riparlarne. Intanto, Azucena è triste perché non è stata selezionata al Teatro. Guillermo, però, ha sospettato fin da subito che qualcosa non c’era, e i suoi dubbi vengono confermati da Liberto: Jeronimo Lopez-Saldana ha corrotto i giudici affinché la ragazza non venisse presa.

Una vita, anticipazioni puntata 11 ottobre: Genoveva cade in depressione

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 11 ottobre, svelano che spinto da Inma, Pascual cerca di ricontattare Hortensia per spiegarle il suo ultimo comportamento. ma riesce solamente a offenderla. Genoveva invece è ancora profondamente depressa dopo il misterioso richiamo che l’ha portata a tentare il suicidio, da allora la signora non è più stata la stessa, e ci vorrà del tempo per riprendersi. La moglie di Aurelio soffre di una perdita di sangue che potrebbe significare un aborto…

Infine, Fidel e Ramón lanciano il loro piano per rapire David, dal momento che pianificano questa mossa da molto tempo. Quello che però non si aspettavano è che Valeria sarà testimone di tutto e riconoscerà Fidel…

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, nel corso del provino di Azucena al Teatro Real, Guillermo nota un uomo che si avvicina a uno dei giurati per bisbigliargli qualcosa. In seguito, la ragazza, che aveva sostenuto la sua prova con grande soddisfazione, scopre di non essere stata selezionata. C’è forse lo zampino di quell’uomo misterioso? Intanto Dori e Felipe discutono della loro situazione ma ormai sembra chiaro che tra i due sia finita.

Aurelio, dopo aver scoperto il tentativo di suicidio della moglie, le chiede spiegazioni per aver voluto commettere un atto del genere. Genoveva non gli dà alcuna spiegazione e le cose tra loro si fanno troppo violente. Questa situazione non fa che rendere del tutto insostenibile il rapporto tra i due.

