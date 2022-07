Una vita/ Anticipazioni 12 luglio: Guillermo corteggiato, Azucena è gelosa

Una vita, anticipazioni puntata 12 luglio: Guillermo corteggiato dalle ballerine, e Azucena…

Le anticipazioni della puntata di Una Vita del 12 luglio rivelano che da quando Guillermo ha accettato di lavorare all’accademia di danza molte ballerine si stanno innamorando di lui. In particolare c’è Claudia, una collega di Azucena, che ha delle mire sul giovane. E la situazione non piace ad Azucena, che è gelosa.

Beautiful e Una Vita/ Anticipazioni 12 luglio: Quinn e Carter a letto insieme; David…

Ramon scrive per un giornale e Lolita è molto preoccupata che gli possa accadere qualcosa di pericoloso per i contenuti che pubblica. Aurelio, ricattato, ha rivelato alla moglie fatti che riguardano Valeria e David, ma non vuole farla entrare nei suoi affari. Genoveva, però, ricatta David di lavorare per lei senza lasciare Aurelio.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 11 luglio: Zoe tradita, David dice addio...

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva minaccia David

Nelle precedenti puntate di Una vita, David e Valeria litigano: l’equilibrio tra i due si è spezzato da quando lei ha ricevuto la “finta” lettera del marito. Genoveva approfitta della situazione per chiedere al giovane di lavorare per lei poiché è a conoscenza di questa farsa, che serve solo per far ritornare Rodrigo. Arzucena confida a Casilda che Guillermo per starle vicino si è procurato un lavoro all’accademia di danza.

Bellita organizza un tè in compagnia di Hortensia, Rosina e Alodia. L’ex domestica l’aggiorna sui lavori che sta facendo nella nuova casa e dopo l’inconveniente della tinta, ha intenzione di far ridipingere le pareti daccapo perché il colore non è di suo gradimento. Bellita è molto affranta, sperava che suo nipote con la moglie avrebbero lasciato presto la casa permettendo a lei e Josè di godersi la loro intimità. Anche Josè non vede l’ora di liberarsi degli ospiti e parla di questo disagio con Liberto che si trova nella stessa situazione. Rosina vorrebbe recuperare il tempo perso con la sorella, ma Hortensia non è dello stesso parere. L’unica persona che dà un po’ di conforto a Liberto è Azucena.

Una Vita e Terra Amara/ Anticipazioni puntata 8 luglio: Ignazio tradisce Alodia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA