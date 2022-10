Una vita/ Anticipazioni 12 ottobre: David viene rapito, Valeria sa chi è stato…

Una vita, anticipazioni puntata 12 ottobre: David viene rapito!

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 12 ottobre, svelano che con velate minacce a Lolita, Aurelio fa pressioni su Ramon affinché elimini subito David. Intanto, quest’ultimo e Valeria sono pronti alla partenza, proprio come Rodrigo aveva consigliato loro. Dopo aver salutato Pascual e Lolita, accade qualcosa: David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria, un evento che la lascia sconvolta. La giovane cerca subito Lolita per chiederle aiuto, specialmente perché sa chi potrebbe essere stato.

Infatti Valeria insiste sul fatto che Fidel è stato colui che ha organizzato tutto e che potrebbe esserci dietro questa faccenda. Lolita ne parla con Ramón, quindi e Palacios non ci mette un secondo a rimproverare Fidel per l’errore commesso. D’altra parte, il poliziotto insiste sul fatto che non dovrebbe preoccuparsi, e la moglie di David non ha un solo indizio che possa provare la sua presenza nel quartiere durante il rapimento. Sarà davvero così?

Una vita, anticipazioni puntata 12 ottobre: Rodrigo vuole uccidere Aurelio

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 12 ottobre, svelano che Rodrigo continua con il suo piano per uccidere Aurelio. Il giovane è assolutamente sicuro che Valeria e David abbiano lasciato il quartiere, quindi non c’è motivo per non procedere contro il Quesada. Intanto, Genoveva è ancora profondamente depressa dopo il misterioso richiamo che l’ha portata a tentare il suicidio, e da allora la signora non è più stata la stessa, e le ci vorrà del tempo per riprendersi. La moglie di Aurelio soffre di una perdita di sangue che potrebbe significare un aborto spontaneo…

Una vita, dove eravamo rimasti: Marcelo salva la vita a Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio è determinato a porre fine alla vita di Genoveva. E accade un momento terribile che fortunatamente viene evitato grazie a Marcelo, che arriva all’ultimo momento e impedisce che si compia il delitto che porrebbe fine alla vita della signora. Marcelo diventa così un eroe del quartiere. Casilda tenta di fare da tramite e cerca di spingere Dori e Felipe a rivedersi così da chiarirsi.

Intanto, Azucena è triste perché non è stata selezionata al Teatro. Guillermo, però, ha sospettato fin da subito che qualcosa non c’era, e i suoi dubbi vengono confermati da Liberto: Jeronimo Lopez-Saldana ha corrotto i giudici affinché la ragazza non venisse presa. Pascual cerca di ricontattare Hortensia per spiegarle il suo ultimo comportamento. ma riesce solamente a offenderla.

