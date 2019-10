UNA VITA / Anticipazioni 12 ottobre: Lucia cadrà nella trappola di Espineira?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una Vita andrà in onda con una nuova puntata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre 2019, come sempre su Canale 5. L’appuntamento verrà trasmesso dalle 14:07 circa in poi. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Susana fa delle pressioni a Cesareo perchè governi al meglio su quanto sta accadendo ad Acacias. Ha intenzione di coinvolgerlo nella trappola destinata a Maria. Intanto, Lucia affronta di nuovo il padrino: perchè ha scoperto la verità sul suo passato solo adesso? Nonostante le sue richieste, Joaquin si mantiene severo e persino infastidito dai dubbi della ragazza. Lucia non sa che Samuel invece ha comprato un mazzo di fiori per lei e ha già dato precise istruzioni a Carmen. Vuole infatti invitarla a cena e spera in una risposta positiva. Il suo umore cambia del tutto quando incrocia Ursula lungo la strada, mentre prega di fronte alla statua della Madonna. Confusa dalle sue parole brutali, la domestica se ne va pensierosa. Susana raggiunge Alday poco dopo: non deve fare caso alla presenza di Ursula, visto che è sotto controllo e il periodo in istituto l’ha cambiata nel profondo. Maria è da sola in sartoria e aspetta l’arrivo della titolare. La sarta mette subito in atto la sua trappola: ricorda di aver chiuso la porta, soprattutto perchè ha la cassa piena di soldi. Andando a controllare la trova però del tutto vuota e accusa subito Maria di averla derubata. Cesareo accorre poco dopo ed obbliga la domestica a svuotare le tasche. Con un movimento veloce della mano, il custode infila delle banconote nella tasca di Maria, in modo da avere le prove del suo misfatto.

Nel frattempo, Servante è sempre più pensieroso e in attesa dell’arrivo dei cartelloni del Coloso. Poi nota che alcuni cittadini stanno ridendo a crepapelle mentre osservano qualcosa sulle mura dei palazzi. Susana corre subito da Rosina per riferirle di quanto accaduto in sartoria, facendole intuire dell’inganno. Solo che la moglie di Liberto non comprende i suoi ammiccamenti ed è costretta a ricordarle del piano. L’arrivo di Trini e Celia però interrompe il discorso. Servante invece scopre con orrore che la pubblicità lo mette solo in cattiva luce. Rosina e Liberto raggiungono poi la casa di Higinio: la donna finge un malore per esagerare la sua reazione al furto di Maria. Dopo tanti giri di parole, Rosina chiede al medico di cacciare la domestica per poter continuare a rimanere nell’appartamento. Il medico è sotto shock: non riesce a credere che Maria si sia macchiata di un crimine. A cena, Samuel nota che Lucia è molto triste e la convince a rivelargli che cosa la sta turbando. La ragazza vuota il sacco: è la figlia dei Marchesi di Valdes.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 12 OTTOBRE 2019

Nella soap Una Vita Lucia continua la sua confessione a Samuel, iniziando dal ciondolo fino alle parole del padrino. Ne approfitta anche per dirgli di voler usare la sua rendita per aiutarlo a risollevarsi con la futura galleria. Alday però ha in mente solo una cosa: nessuno a parte lui dovrà sapere la verità sulla sua nascita. Nel frattempo, Ramon realizza che i cartelloni del tonico sono riapparsi ad Acacias per colpa di Cesareo. Così lo obbliga a chiedere scusa al suo rivale, Servante. Per tutta risposta il custode decide di fare di testa sua e lascia persino Servante chiuso dalla palazzina per tutta la notte. Joaquin invece fa visita a Espineira e gli rivela di averle raccontato tutto. Il priore però reagisce molto male, soprattutto considerando che Lucia ha intenzione di dare i soldi ad Alday. Nei piani del priore c’è ben altro: quel denaro dovrà andare alla chiesa, rinfoltire le sue casse.



