Una Vita/ Anticipazioni 13-18 aprile: Telmo assassino? Ramon scopre che Celia..

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 13 AL 18 APRILE

Una vita torna in onda oggi per iniziare insieme ai fan una lunga settimana insieme che metterà nei guai Telmo da una parte e Celia dall’altra. Samuel prosegue con il suo piano per disfarsi di Telmo. Dopo aver messo fine alla vita di Batan, lascia una lettera d’addio in cui l’uomo accusa l’ex prete di essere la causa della sua disperazione e che lo avrebbe incastrato. Rinvenuto lo scritto, la Polizia non ha molti dubbi sul fatto che Telmo possa essere davvero colpevole. Dopo tutto conosceva i segreti di Batan, visto che durante il suo operato da prete, ha potuto ricevere molte confessioni da parte del suicida. Samuel ha vinto? Ad Acacias non c’è solo l’Alday ad avere la coscienza sporca. Anche Celia nasconde il suo segreto, ovvero che ha provocato la morte di Trini al solo scopo di tenersi la bambina. Solo che Ramon, adesso più che mani, nutre dei forti sospetti sul conto della donna. In seguito all’ennesima lite, inizierà infatti a ricostruire tutti gli ultimi eventi che hanno preceduto la morte di Trini. Non potrà quindi che concludere che Celia potrebbe averle fatto del male. Soprattutto dopo aver ritrovato un cuscino sporco di sangue, con cui la donna ha evidentemente soffocato l’amica.

CELIA NEI GUAI IN UNA VITA?

A metà settimana si complicano le cose per Celia in Una Vita perché Ramon metterà insieme alcuni indizi che gli faranno temere il peggio. Inigo continua ad interessarsi al mondo della boxe ed ha coinvolto Tito alla ricerca di una vittoria sul ring. I due inizieranno a costruire un piano per potersi assicurare la vittoria. Nel frattempo, padre Bartolomè continua a custodire i documenti sulla Fondazione Benefica che gestisce l’eredità di Lucia. Per assicurarsi che Telmo venga giudicato colpevole, il religioso decide di nascondere gli incarti in un cassetto della sua casa, ma solo dopo averlo convinto con un sotterfugio a firmarli. Celia va su tutte le furie quando scopre che Ramon ha deciso di trasferirsi a Parigi per qualche tempo. Lucia invece scopre che Telmo ha finto di amarla solo per impossessarsi dei suoi soldi e trasferire l’intera eredità sui conti dell’Ordine di Cristo Giacente. Intanto, Tito porta avanti il piano di Inigo e finge di avere un malore durante l’incontro di boxe. Jacinto e Marcelina invece tornano nel quartiere e annunciano che presto diventeranno marito e moglie. Infine, proprio nella puntata di venerdì, Lucia non può più sopportare il dolore: Telmo non l’ha mai amata e mirava solo ai suoi soldi. Per questo la ragazza deciderà di lasciare Acacias, senza nemmeno confrontarsi con l’ex prete. Ursula le suggerisce invece di affrontarlo in un faccia a faccia, ma Lucia non ne vuole sapere. Nel frattempo, Samuel ed Espineira sono soddisfatti del loro diabolico piano e del successo delle loro macchinazioni. Leonor, Inigo, Tito e Flora invece organizzano un trasferimento definitivo per andare a vivere in Portogallo.



