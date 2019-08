Una Vita/ Anticipazioni 13 agosto: Silvia rapita e imbavagliata, Bianca indaga su…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 13 AGOSTO

Le nuove anticipazioni di Una Vita suggeriscono che i colpi di scena della puntata in onda ieri sono tutt’altro che conclusi. Oggi pomeriggio la soap opera spagnola tornerà su Canale 5 alle 13.40 con un nuovo e imperdibile episodio, ma cosa succederà agli amatissimi protagonisti di Acacias 38? Dopo le numerose prove che sembrano inchiodare Samuel all’omicidio di Jaime – una su tutte il fermacarte con le sue iniziali recuperato accanto al cadavere – Diego è sempre più sicuro che l’autore del misfatto sia proprio suo fratello. Dal suo punto di vista, però, Samuel non può aver fatto tutto da solo. Per questo motivo si recherà da Ursula, accusandola di essere la vera responsabile del misfatto. La perfida della soap, da parte sua, ribadirà la sua totale estraneità nei fatti; poi, con un colpo da vera maestra, si lascerà travolgere da una crisi di nervi improvvisa, che renderà più credibile la sua personalissima arringa difensiva.

UNA VITA: BIANCA INDAGA SU URSULA

Di fronte alle prove che incastrerebbero Samuel, Bianca sarà travolta dai dubbi e nella nuova puntata di Una Vita farà di tutto per trovare nuovi indizi che possano fare chiarezza. Per questo motivo, svelano le anticipazioni, darà il via a un’indagine tutta personale, che avrà inizio proprio dall’abitazione della sua perfida madre. Qui cercherà in particolare qualcosa su Moisés, ma quando scoverà delle valigie piene di oggetti personali appartenuti a Jamies non potrà far altro che concludere che anche Ursula, al contrario di ciò che vuol far credere, è colpevole dell’omicidio. In un altro appartamento di Acacias 38, invece, Arturo aspetterà invano l’arrivo di Silvia. Di fronte a quello che ai suoi occhi apparirà come un forfait, si lascerà travolgere dall’ira, ma poco dopo, confrontandosi con Celia e Felipe, capirà che probabilmente c’è qualcosa che ha trattenuto la donna contro il suo volere. Silvia è stata infatti aggredita per strada da uno sconosciuto, che l’ha legata e imbavagliata.

