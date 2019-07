Una Vita/ Anticipazioni 13 luglio: Carmen muore? Ursula pronta a…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 13 LUGLIO 2019

Se Beautiful tornerà in onda solo lunedì 15 luglio, alle 13.40 su canale 5, le emozioni per i fans di Una Vita continuano anche oggi, sabato 13 luglio. La soap opera spagnola le cui vicende stanno diventando sempre più appassionanti tornerà in onda in prima serata su Rete 4 con tre nuovi episodi in cui non mancheranno le emozioni. Tradimenti, baci proibiti e vendette saranno gli elementi della puntata serale. Al centro della trama ci sarà il desiderio di vendetta di Ursula nei confronti di Carmen mentre Flora e Paquito saranno al centro di un vero e proprio scandalo per un bacio. Agli occhi di tutti gli abitanti di Acacias, infatti, Flora è la moglie di Inigo e il bacio con Paquito farà scoppiare uno scandalo. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata serale di Una Vita? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: LA VENDETTA DI URSULA

Samuel confessa a Ursula che Carmen l’ha tradita parlando a Diego delle sue visite al convento. Una confessione che scatena la rabbia di Ursula e mette in pericolo Carmen. L’ex domestica, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare che il tradimento di Carmen rovini il suo piano e, insieme a Samuel progetta di liberarsi della donna. Samuel, nel fratttempo, continua a fare il doppio gioco chiedendo a Diego di recarsi da Felipe a cui confessano che Moises è vivo e di sapere dove si trova. I due, tuttavia, non sono ancora riusciti a dirlo a Blanca che Ursula sta cercando di convincere ad andare nella casa di cura il prima possibile. Samuel, però, consiglia alla moglie di ritardare la partenza. Come mai?

UNA VITA: IL BACIO DI FLORA E PAQUITO SCATENA LO SCANDALO

Ad Acacias, la notizia del bacio di Flora e Paquito scatena lo scandalo. Tutti gli abitanti del quartiere guardano con disprezzo Flora che tutti credono sia la moglie di Inigo. Flora, nel frattempo, è molto triste perchè Paquito pur avendola baciata, non prova gli stessi sentimenti per lei. Come se non bastasse, la giovane non riesce a darsi pace per essere sulla bocca di tutti e sta cominciando a pensare che, forse, sia arrivato il momento di rivelare a tutti che lei e Inigo, in realtà, sono fratello e sorella. Leonor, ne frattempo, dopo aver smascherato Cristina, vorrebbe sbugiardarla pubblicamente e chiede il sostegno di Celia e Susanna che, però, non sono d’accordo con lei.



