UNA VITA / Anticipazioni 13 ottobre: Samuel mette in guardia Lucia, ma…

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Doppio appuntamento domenicale con la soap Una Vita: i fan potranno seguire la puntata su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre 2019, dalle 14:23 circa. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Lucia svuota il sacco: Joaquin è stato incaricato dai Marchesi di essere il suo padrino, in cambio della possibilità di amministrare i loro beni. L’unico punto interrogativo riguarda il motivo che ha spinto i Valdes a darla in adozione ad estranei. Samuel crede che ci sia qualcosa di poco chiaro, data la ricchezza della coppia di nobili. La ragazza però è ancora più certa di prima che i genitori non l’abbiano mai voluta. Intanto, Maria riferisce al medico che è stata arrestata solo grazie alla trappola di Susana, che ha agito con la complicità di Cesareo. Higinio le confessa di contro di aver giocato ancora una volta e di aver perso una piccola somma, a causa della visita dell’amico Melchiades. Dopo aver rifiutato di aiutarlo con il debito, la domestica gli consegna tutti i soldi rimasti. Samuel invece cerca di convincere Lucia a non pensare al passato e di concentrarsi sulla donna che è diventata. Dopo essersi assicurato che non abbia detto il suo segreto a nessun altro, le consiglia di non informare nessun amico o parente, per evitare che le voci si diffondano in tutta Acacias. Senza considerare che qualcuno potrebbe approfittarsi di lei, altri allontanarla.

Il giorno dopo, Agustina accusa Maria di essere una ladra, mentre Casilda crede alla domestica. Il discorso delle donne si sposta poi verso Cesareo, colpevole di aver riappeso i manifesti solo per umiliare Servante. Nel frattempo, Liberto rivela a Rosina che in ospedale nessuno sembra conoscere Higinio. Prima di lasciare la città, Joaquin riceve una lettera da parte del Priore, mentre Padre Telmo ripensa all’ordine di Espineira: convincere Lucia a regalare i suoi soldi alla chiesa. L’umore di Rosina peggiora sempre di più quando Higinio decide di difendere Maria e di tenerla con sè. Inigo riferisce poi a Leonor e Liberto di aver scoperto che cosa nasconde il dottore. Intanto, Fabiana e Lolita chiedono a Ramon di intervenire per rimettere Cesareo al suo posto. Così il marito di Trini decide di chiedere al guardiano di risolvere gli attriti con Servante. Credendo che sia stato il custode a lamentarsi con i signori, Cesareo sceglie invece di chiuderlo fuori da Acacias 38 in una delle notti più fredde dell’estate. Dopo essere stato informato da Felipe che la Marchesa lo sta mettendo in cattiva luce, Samuel scopre che Lucia vuole aiutarlo a rimettersi in sesto, donandogli la sua rendita. In quel momento, Joaquin raggiunge il Priore ed ammette di aver ceduto all’evidenza, rivelando quindi alla ragazza tutta la verità sulle sue origini.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 13 OTTOBRE 2019

Nella soap Una Vita Espineira vuole fare di tutto per impedire che Lucia dia i suoi soldi a Samuel. Visto che Joaquin ha svelato tutto alla ragazza, sente di non poter nutrire più fiducia nei suoi confronti e rompe il patto. Samuel invece ha dei sospetti su Padre Telmo e consiglia all’amica di non fidarsi troppo del prete. Lucia tuttavia decide di fare l’opposto e durante un nuovo incontro, rivela tutto sulle sue origini a Telmo. Dopo aver passato la notte al freddo, Servante viene ritrovato da Agustina e Fabiana e si scopre che a causa di Cesareo si è beccato una bella polmonite. Dopo aver scoperto la verità su Higinio, Inigo e Liberto decidono di smascherarlo, ma il finto medico rivela di essere in realtà uno scienziato incaricato di analizzare gli effetti indesiderati di alcuni farmaci sui pazienti. Per riuscire ad ottenere ancora di più la fiducia di Lucia, Padre Telmo chiede di nuovo ad Espineira per scoprire qualcosa di più sul passato della ragazza.



