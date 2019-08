Una Vita/ Anticipazioni 14 agosto: Samuel è un assassino, Blanca svela tutto

ANTICIPAZIONI UNA VITA 14 AGOSTO

Una Vita non va in vacanza e fa compagnia al pubblico di canale 5 anche a Ferragosto. La soap opera spagnola, infatti, va in onda oggi, mercoledì 14 agosto e domani, giovedì 15 agosto, con una doppia puntata ricca di colpi di scena e che saranno dedicati all’omicidio di don Jaime, all’arresto di Samuel e alla scomparsa di Silvia. Samuel, nelle puntate precedenti, è stato arrestato con l’accusa di omicidio del padre. Diego, sconvolto, è però sicuro che il fratello, in realtà, sia stato soggiogato da Ursula, la vera artefice di un piano diabolico che la Dicenta è riuscita a mettere in atto servendosi dell’ingenuità di Samuel ma è davvero così? A nutrire dubbi è Blanca che non ha mai avuto piena fiducia nell’uomo che ha sposato. Nel frattempo, ad Acacias, si sono perse le tracce di Silvia che è stata rapinata e aggredita da un uomo misterioso. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA CONFESSA A LEONOR LA VERITA’ SU SAMUEL

Blanca si confida con Leonor a cui rivela ciò che le ha raccontato Diego che ha trovato il corpo del padre in uno stato di decomposizione. Inoltre, Blanca racconterà all’amica anche dell’arresto di Samuel con l’accusa di omicidio di Jaime per un fermacarte di sua proprietà trovato vicino al corpo del padre. Blanca, inoltre, confessa a Leonor di aver trovato degli oggetti di Jaime tra gli effetti personali di Samuel, ma di non averlo raccontato a Diego. Samuel, nel frattempo, in carcere, è in preda ai sensi di colpa mentre ad Acacias tutti puntano il dito contro di lui dopo la notizia del suo arresto, l’unico a difendero è Liberto.

UNA VITA: ARTURO ALLA RICERCA DI SILVIA

Silvia è stata aggredita da un uomo misterioso per strada e da allora se ne sono perse le tracce. La scomparsa della donna preoccupa Arturo che, dopo aver pensato ad una fuga volontoria, comincia a credere che le sia accaduto qualcosa. Il colonnello, così, fortemente preoccupato, chiede aiuto a Liberto, il quale a sua volta, chiede notizie della Reyes ad Esteban che, però, confessa di non sapere nulla. Lucia, nel frattempo, annuncia la sua partenza mentre il nuovo guardiano Cesareo aiuta Flora a rintracciare il misterioso Indiano che sta dando la caccia a Pena. I domestici, infine, organizzano per il nuovo guardiano un pranzo di benvenuto, ma la reazione di Cesareo non è quella che tutti si aspettavano.





