Una Vita/ Anticipazioni 14 ottobre 2020: che intrigo Marcia, Felipe, Alfredo!

UNA VITA, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DEL 13 OTTOBRE

Il riassunto della puntata del 13 ottobre di Una Vita. Marcia e Felipe si baciano appassionatamente e la domestica racconta all’avvocato di essere molto gelosa per la sua relazione con Felipe. L’uomo, però, le ricorda che si tratta esclusivamente di una strategia e che a breve questa messinscena potrà finire e loro due vivranno la storia d’amore alla luce del sole. Marcia gli risponde che si fida di lui. Cinta deve iniziare le sue lezioni di canto lirico, per pagare le quali la madre ha impegnato la sua collana più bella: tuttavia non è così desiderosa di intraprendere questa strada ma si reca dal maestro solo per non deludere Bellita. Alfredo, a colazione con Genoveva, racconta alla moglie di voler investire in un nuovo quartiere operaio che sta sorgendo poco lontano. Mentre i due discutono di denaro arriva Ursula che racconta al Bryce che Don Ramon e gli altri abitanti di Acacias stanno investendo nel campo delle assicurazioni, riuscendo a recuperare molto denaro. Il banchiere va su tutte le furie perché ancora una volta non è riuscito a rovinare il Palacios e ordina alla moglie di usare i suoi contatti per riuscire a trovare informazioni su come abbiano potuto trovare il denaro per questo nuovo investimento. Intanto a Lolita arriva una lettera di Genoveva che le dichiara amicizia, chiede il suo perdono e le chiede di poter parlare. A Una Vita Casilda tiene sempre d’occhio Liberto, come da ordini di Susana, ma il Seler sembra sempre più scontroso e poco incline anche a trascorrere il tempo con Ramon e Felipe.

Proseguiamo con il riassunto di Una Vita, puntata 13 ottobre. Il Palacios e l’avvocato sono per strada e discutono di cosa fare per consolare Liberto quando vengono raggiunti da Genoveva che vuole parlare con Felipe. L’uomo è infastidito e non vorrebbe intrattenersi con lei, utilizzando la scusa che potrebbero essere visti dal marito e correre molto rischi. Genoveva capisce che l’uomo ha qualcosa che non va ma immagina che il problema sia legato al fatto che lei sia impegnata e legata da un matrimonio ad Alfredo e quindi non possa vivere liberamente la loro storia. Così gli dice che ha individuato un modo per risolvere la situazione e l’uomo le dà appuntamento per quella sera. Al Nuovo Secolo, intanto, Emilio pensa ancora a Cinta e a tutti i bei momenti che hanno vissuto insieme. Arriva, però, Ledesma con la figlia e insiste affinché il ragazzo e Angelines vadano a farsi una passeggiata: la sua idea, infatti, è che i due possano diventare più intimi in vista dell’imminente matrimonio. Emilio accetta in modo passivo: non è più interessato a nulla da quando ha perso la sua Cinta. Intanto fra Jose e Bellita ritorna il sereno e i due fanno pace dopo l’equivoco che si era creato per colpa di Jacinto. Cosa succederà oggi a Una Vita?

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA DEL 14 OTTOBRE

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre di Una Vita, Genoveva prova a incontrare Felipe ma l’uomo fa di tutto per evitarla. La Salmeron, però, non si perde d’animo e decide di provare da sola a incastrare il marito, così torna a casa e dice ad Alfredo di aver incontrato un amico Elodio, che in realtà era già stato amante del Bryce. Genoveva dice al banchiere che vorrebbe organizzare un incontro fra loro due ma in realtà ha ben altro in mente. Il suo obiettivo, infatti, è quello di sbarazzarsi di Alfredo per poter stare liberamente con Felipe che, però, in realtà ha occhi solo per Marcia ora che fra i due è scoppiata la passione. Peccato che l’avvocato non sappia che in realtà per lungo tempo proprio Marcia sia stata una spia agli ordini di Alfredo che la tiene in pugno con un ricatto. La nuova puntata di Una Vita si preannuncia ricca di colpi di scena…



