UNA VITA / Anticipazioni 14 ottobre: Lucia, l’eredità e Samuel…

ANTICIPAZIONI DEL 14 OTTOBRE 2019

I battibecchi fra le domestiche non sono ancora finiti in via Acacias 38 e presto, anche se Maria ha fatto di tutto per riuscire ad entrare nelle grazie delle colleghe, tutto cambierà in Una Vita. Anche se in passato ha preso le sue difese, Fabiana non può lasciar correre il furto in sartoria e per questo deciderà di confinare la domestica del dottor Higinio in soffitta. Casilda però interverrà ancora una volta in aiuto della sua amica. Qualcosa ci dice che l’unione fra le due domestiche spingerà Maria a rivelare il suo segreto alla giovane collega. Grazie alla visita di Telmo al Priore scopriremo finalmente tutta la verità su Lucia? Ci sono ancora alcune cose che la giovane non conosce dei marchesi, ma che le spiegherebbero una volta per tutte perchè sia stata abbandonata. Sarà una rivelazione decisiva perchè Lucia tra l’altro accetti il consiglio del parroco, ovvero donare tutta la sua eredità alla chiesa. Nel frattempo, Servante decide di raccontare a Casilda la sua ultima, emozionante, avventura.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Una Vita, su Canale 5. La soap è pronta a stupire i fan con nuove avventure e disavventure per tutta Acacias: prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati ieri: il priore vuole sapere se Joaquin ha rivelato anche il segreto di Marchesi, oltre a quello di Lucia. Poi infrange la loro alleanza e annulla ogni suo diritto sull’eredità della ragazza. Samuel consiglia invece a Lucia di non dire nulla nemmeno a Felipe e Celia, anche se la ragazza li ritiene innocui. Alla fine accetta, soprattutto di fronte alla possibilità che il marito della cugina possa avere delle mire sulla sua eredità. Quando Fabiana e Agustina trovano Servante al gelo, si prodigano per aiutarlo a recuperare le forze. La febbre però sale ancora e sono costrette a chiedere a Casilda un aiuto per ottenere una visita del dottor Higinio. Il medico però usa una scusa inverosimile e se ne va. Grazie a Ramon viene chiamato un altro medico che diagnostica a Servante una polmonite. La situazione e grave, ma il portinaio rimane all’oscuro delle sue condizioni. Continua invece ad accusare Cesareo. Più tardi, Maria interviene per fermare Rosina prima che faccia del male a Casilda, colpevole di averle parlato. Mentre Lucia rivela tutto a Telmo durante la confessione, Inigo accusa Higinio a La Deliciosa, di fronte a tutti. Il medico però riesce a depistare i sospetti parlando di una ricerca segreta fatta per l’ospedale, per testare gli effetti collaterali di alcuni farmaci. Mentre Telmo continua a pensare alle parole del Priore, le condizioni di Servante peggiorano ancora. Higinio invece riferisce tutto a Maria riguardo all’accusa di Inigo e di come si sia salvato. I due stabiliscono di accelerare i tempi per portare a termine la loro missione. Per riuscire a recuperare i soldi da dare a Ramon, Lolita decide di vendere alcune bottiglie del tonico di Servante. Anche se Cesareo le impone di togliere la bancarella, Lolita convince La Deliciosa ad esporre le bottiglie. Di ritorno da una nuova visita al priore, Telmo cerca di scoprire se Lucia abbia già deciso come utilizzare la sua eredità. La ragazza però non riesce ancora a capire perchè i Marchesi l’hanno abbandonata e il prete si offre di aiutarla a scoprire il mistero. Quella sera, Maria chiede a Rosina di permetterle di rimanere nel quartiere, lasciando da parte tutto quello che è successo in passato con Maximiliano. Lucia invece mette a freno i tentativi di Celia e Samuel di distoglierla dal voler dare l’eredità a Samuel. Nel frattempo, Telmo ritorna dal Priore: non può portare a termine il suo incarico senza prima sapere tutto ciò che riguarda il passato di Lucia, le sue origini e i segreti.

