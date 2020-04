Una vita/ Anticipazioni 15 aprile: Celia è una folle assassina?

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 APRILE

Le festività di Pasqua sono ormai alle spalle ma le sorprese continuano per i telespettatori di Una Vita con una nuova puntata in onda alle ore 13.10 Canale 5! Anche la puntata di martedì 14 Aprile è stata all’altezza delle aspettative, regalando colpi di scena da Calle Acacias e succederà lo stesso oggi pomeriggio, quando la soap tornerà in onda con nuove rivelazioni. Leonora chiederà ad Inigo le vere motivazioni che lo hanno spinto a far tornare Tito alla boxe. Hanno forse a che fare con il progetto di lasciare Calle Acacias? E che cosa nasconde questo incontro di pugilato organizzato in fretta e furia? Ramon avrà modo di indagare su una verità sconvolgente che riguarda Celia e che potrebbe spiegare il suo morboso attaccamento a Milagros. L’uomo trova in camera un cuscino sporco di sangue ed inizia a sospettare che sua moglie non sia morta per cause naturali ma che ci sia dietro lo zampino di Celia. Appuntamento a domani su Canale 5 ore 13.10!

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Ma che cosa è successo nell’episodio precedente di Una Vita? Samuel si reca trionfante da Espineira per festeggiare il fatto di avere trascinato l’odiato Telmo nel fango: i due si compiacciono che l’ex sacerdote sia stato accusato della morte di Jimeno Batan ed abbia perso la fiducia di buona parte di coloro che lo stimavano. Espineira dimostra a Samuel apprezzamento per il piano andato a buon fine e lo ricompensa con un rotolo di banconote, che tuttavia appagano solo in parte il ragazzo. Samuel, infatti, dichiara di non avere ancora completato la sua vendetta verso Telmo, che sarà conclusa solo quando anche Lucia gli volterà le spalle.

Ramon si reca da Felipe deciso a chiarire una questione che riguarda Celia. L’uomo è stufo dell’ invadenza della ragazza, che continua ad interferire nella gestione della figlia Milagros, prendendosi anche la libertà di sottrarla alle cure di Fabiana senza chiedere il permesso. Ramon confida a Felipe di essere grato per l’amore che Celia ha sempre dimostrato nei confronti della bimba, ma di non gradire determinati comportamenti. Celia ascolta le conversazione, ne rimane turbata e si scaglia contro Ramon dicendogli che negarle la possibilità di curare Milagros equivale ad ignorare le ultime volontà della sua defunta moglie. Felipe cerca di far ragionare Celia ma la moglie rifiuta qualsiasi confronto sostenendo che Ramon sia psicologicamente instabile e quindi rappresenti un pericolo per Milagros. Celia aggiunge di essere ancora molto provata dalla perdita della sua migliore amica Trini, che le aveva chiesto in punto di morte di occuparsi di Milagros.

Inigo convoca gli amici per dare un importante annuncio: Tito Lescano ha deciso di tornare a combattere, sfidando un boxeur francese in un incontro fissato per il giorno successivo. Leonora e Flora sono moto stupite nell’apprendere questa notizia e ricordano a Inigo che Tito non dovrebbe più combattere dopo la diagnosi delle gravi lesioni che aveva ricevuto e che avevano determinato l’interruzione della sua carriera. Le ragazze non sono convinte che Inigo abbia fatto visitare Tito da un altro medico per avere un secondo parere ma lui le rassicura. Telmo è in crisi profonda dopo essere stato accusato della morte di Batan e di avere approfittato del segreto della confessione per estorcere informazioni ai suoi parrocchiani: resta tuttavia fiducioso sul fatto che verrà fuori la verità circa il vero assassino dell’usuraio. Inoltre Telmo confida nell’amore di Lucia e vuole proseguire ad organizzare le nozze nonostante lo scandalo che lo ha appena coinvolto.



