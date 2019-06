Le emozioni di Una Vita vi aspettano anche oggi, sabato 15 giugno, in prima serata su Rete 4. Subito dopo l’appuntamento in prime time con Il Segreto, torneranno in onda anche gli inquilini di Acacias 38 che hanno ormai conquistato l’affetto del pubblico. Al centro della nuova puntata ci saranno i sospetti di Blanca che continua a non credere di aver dato alla luce un neonato morto ed è convinta che alle sue spalle abbia agito Ursula. Non fidandosi più della madre e credendo di avere solo in Diego una persona pronta a sostenerla sempre e comunque, Blanca confesserà tutti i sospetti all’uomo di cui è innamorata.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 GIUGNO: DIEGO E SAMUEL ALLEATI CONTRO URSULA?

Blanca non riesce ad accettare che il figlio sia morto e cerca una soluzione a tutti i suoi tormenti. La giovane è convinta che sia stata Ursula a togierle il bambino e decide di confessare tutto a Diego. Quest’ultimo, preoccupato per la donna che ama, comincia a pensare che i sospetti di Blanca possano essere reali e ne parla con il fratello Samuel, l’unico che potrebbe scoprire la verità. Felipe, nel frattempo, riesce a far ottenere la grazia a Diego il quale, ritrovata la completa libertà, decide di portare Blanca al cimitero sperando che guardando la realtà con i propri occhi possa reagire.

UNA VITA PUNTAT SERALE: ARTURO GELOSO DI SILVIA

Silvia Reyes promette ad Esteban di aiutarlo con il suo amico prigioniero alle Filippine, e coinvolge nel progetto anche Arturo. Il colonnello riesce così ad incontrare Ochoa, il responsabile dell’ufficio di rimpatrio del governo e appassionato di biliardo. Valverde decide così di organizzare una partita, ma lui e Silvia non sanno giocare e chiedono aiuto a Trini. Silvia s’informa intanto sul passato di Esteban e Luis Checa e promette a Marquez di aiutarlo. L’uomo, nel frattempo, flirta con lei scatenando la gelosia di Arturo che, tuttavia, cerca di non dare peso alla situazione. Casilda, nel frattempo, trova avoro a cugino Jacinto mentre Inigo e Leonor pensano di partire.

