Una Vita/ Anticipazioni 16 febbraio: Telmo lascia il sacerdozio per Lucia?

Una Vita: dove siamo rimasti

Cosa è accaduto nell’ultima puntata di Una Vita? Fra Guillermo non crede alle sue orecchie: Telmo ha tradito i voti? Il Priore gli assicura che il giovane prete non è così limpido come vuole fare credere e ottiene così che il rapporto fra il mentore e Telmo subisca una frattura. Samuel invece chiede a Lucia di scegliere fra due date per assicurarsi che il loro matrimonio venga celebrato il più in fretta possibile. La ragazza invece gli ricorda la sua volontà di lasciare Acacias subito dopo le nozze. Intanto, Inigo continua a parlare del match fra Tito e il pugile francese. Propone inoltre a Ramon di scommettere sulla vittoria del suo pupillo, ma la figlia dell’uomo gli chiede di assicurarsi di dare la priorità alla famiglia. Preoccupata per la situazione, Casilda confida alle amiche di non sapere come impedire che Marcelina scopra la verità su Jacinto. Carmen le raggiunge poco dopo con lo scoop del momento: Samuel e Lucia si sposeranno entro dieci giorni. I loro discorsi vengono ascoltati anche da Ursula, che rimane sconvolta nell’apprendere le ultime novità.

La domestica confida a Fabiana di non vederci chiaro nell’unione fra Alday e Lucia e rivela anche che la ragazza girava spesso in modo opportuno nei dintorni del parroco. Nel frattempo, Marcelina incontra Jacinto dopo avergli fatto un disegno in regalo. Il cugino di Casilda ha apprezzato il gesto, ma si guarda bene dal parlare della sua relazione con un’altra donna. Nella casa parrocchiale, Ursula decide di parlare chiaro con Telmo. Ha notato che il prete è pieno di pensieri e gli ricorda di potersi fidare di lei. Anzi aggiunge anche di essere pronta a lottare per lui con tutte le sue forze. Telmo però è preoccupato anche per l’assenza di frate Guillermo. Non lo vede da ore e Ursula gli riferisce di averlo visto uscire di buon mattino. Il parroco ripensa così all’ultimo confronto avuto con il suo mentore, al fatto che gli abbia mentito sul Priore. In quell’occasione, il frate aveva manifestato la volontà di parlare con Espineira pur di sapere tutto. Così Telmo intuisce che Guillermo possa davvero essere andato a fare visita al Priore.

Una Vita, anticipazioni puntate 16 febbraio

Telmo è ormai messo alle strette e decide di rivelare a frate Guillermo tutta la verità su Samuel. Cerca anche di avvisare Lucia che in realtà il suo fidanzato è un assassino. La ragazza però si rifiuta di credergli. Intanto, Liberto e Inigo cercano disperatamente Tito. L’incontro con il campione francese sta per iniziare e il pugile sembra svanito nel nulla. Dopo aver riflettuto sulla confessione del suo protetto, Guillermo suggerisce a Telmo di lasciare il sacerdozio. Se i suoi sentimenti per la Alvarado sono sinceri, non è giusto che continui ad essere un prete. Nel frattempo, Susana è ancora più preoccupata quando nessun medico riesce a capire quale malattia abbia colpito il suo nipotino. Casilda invece si ritrova senza volere su un terreno minato quando convince Marcelina a sedurre suo cugino.



