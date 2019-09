Una vita/ Anticipazioni 16 settembre: Blanca ci è o ci fa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 SETTEMBRE

Ed eccoci qui insieme pronti a ripartire con Una Vita che è andata in onda anche sabato e domenica facendo un notevole passo avanti nella trama ma portando a casa scarsi risultati, soprattutto con la puntata di ieri pomeriggio. La soap spagnola continua ad irretire il pubblico con continui colpi di scena ma, soprattutto, con Blanca che il pubblico adesso fa davvero fatica ad etichettare e, a volte, a sopportare. Ma cos’altro succederà? Ancora una volta toccherà a lei e Diego a mettersi in moto per riuscire a mettere con le spalle al muro Samuel per avere di nuovo Moises. Il bambino è di nuovo sparito nel nulla e, questa volta, sicuramente la colpa non è certo di Ursula, rinchiusa in un manicomio proprio dopo la rete di bugie che il suo villain le ha costruito intorno. Proprio per questo Blanca e Diego hanno pensato bene al da farsi mettendo insieme un nuovo piano che li porterà di nuovo a dividersi, ma per fiction.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: DIEGO E BLANCA ALL’ATTACCO FINALE

Diego e Blanca fingeranno di nuovo la separazione e mentre il primo andrà via di casa, la seconda deciderà di incontrare Samuel per spingerlo a consegnargli Moises. Con sua grande sorpresa, forse non troppa per i fan di Una Vita, il suo ex le consegnerà il bambino per farglielo tenere in braccio. Cosa succederà a quel punto? Intanto sullo sfondo rimane il simpatico siparietto di Antonito che, dopo aver messo a punto la sua invenzione, sembra pronto a trarne i giusti profitti con tanto di regali costosi alle donne di casa, fidanzata compresa. Il ricco magnate americano sembra davvero pronto ad acquistare diritti della sua invenzione ma la felicità di Antonito durerà davvero molto poco, perché? Quale delusione lo attende? Forse il padre aveva ragione ad andare avanti con i piedi di piombo?

