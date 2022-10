Una vita/ Anticipazioni 17 ottobre: Lolita, un attacco di panico per colpa di…

Una vita, anticipazioni puntata 17 ottobre: Lolita ha un attacco di panico

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 17 ottobre, svelano che dopo aver appreso che suo suocero aveva tentato di uccidere David, Lolita decide di chiedere spiegazioni non solo a Ramón, ma anche a Fidel. I due, dal canto loro, fanno del loro meglio per evitare di dargliela e ciò provocherà un attacco di panico alla giovane.

Ramón, nonostante tutto, non si sente affatto orgoglioso di aver preso la decisione di rapire David. Perciò, come compenso dell’aiuto che un tempo offrì ad Aurelio, gli concede qualcosa: poter partire. David incontra così faccia a faccia Valeria e decidono subito di progettare insieme un futuro. Felipe invece si arrabbia con Dori dopo aver scoperto che in tutto questo tempo è stato oggetto di uno studio scientifico a cui l’infermiera ha partecipato.

Una vita, anticipazioni puntata 17 ottobre: Hortensia e Pascual non resistono e…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 17 ottobre, svelano che Genoveva non esita a chiedere aiuto alla Luzdivina per cercare di convincere Marcelo a non lasciare per sempre Acacias. È evidente che, dopo la burrascosa morte di Aurelio, lui non è disposto a continuare il suo lavoro nel quartiere. Intanto, Inma inizia a provare una certa nostalgia per la sua terra. Nonostante tutto, suo nipote Guillermo ha un’idea assolutamente spettacolare per cercare di tirarla su di morale. Ci riuscirà?

Infine, Hortensia non può evitare la tentazione di rivedere Pascual. In questo modo la coppia si incontra clandestinamente sapendo che ciò potrebbe avere gravi conseguenze…

Una vita, dove eravamo rimasti: Rodrigo uccide Aurelio

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo aver ucciso Aurelio con il suo stesso gas, Rodrigo dice addio a Valeria per sempre. Un momento che a un certo punto doveva arrivare, anche se è stato difficile. Entrambi i giovani si dicono addio, ed è una scena molto emozionante. Allo stesso tempo, significa che Valeria è finalmente libera di ricostruire la sua vita con David, un nuovo inizio che affronta con grande entusiasmo. Lolita è vittima di un forte attacco nervoso, dopo aver appreso che Ramón stava per uccidere David.

Nel frattempo, la strana morte di Aurelio nei suoi laboratori è oggetto di dibattito tra gli abitanti di Acacias, che continuano a essere sconvolti dalla morte del Quesada. Una morte che nessuno vedeva arrivare e che è diventata oggetto di discussione quando è stata resa pubblica la notizia dell’accaduto. E, naturalmente, nessuno sospetta che sia morto per mano di Rodrigo…











