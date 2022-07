Una vita/ Anticipazioni 18 luglio: Aurelio aggredisce Valeria, interviene David

Una vita, anticipazioni puntata 18 luglio: Aurelio pericoloso con Valeria, ma arriva David…

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 18 luglio rivelano che Claudia continua a flirtare con Guillermo e il ragazzo ne è compiaciuto. Azucena li vede insieme ed è gelosa, nonostante lui già l’abbai tranquillizzata dicendole che è innamorato solo di lei. Alodia lascia la casa di Bellita e Josè e finalmente si trasferisce nel suo nuovo appartamento. Ignacio tira un sospiro di sollievo perché la sua amante è uscita dalla sua vita, ma resterà fedele alla moglie oppure continuerà a tradirla?

Felipe non vuole perdere Dori e pur di averla accanto a sé è disposto a smettere di prendere i farmaci che gli prescrive Ignacio. David interviene prima che Aurelio riesca ad aggredire Valeria, ma quest’ultima accusa il giovane di essere complice del Quesada.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva affronta Valeria

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva affronta Valeria e le dice di sapere che David non è suo marito e che se è andato via è solo perché non riusciva a considerarla un’amica. Di fronte alle sue negazioni, la Salmeron le confessa che Aurelio non sa nemmeno dove sia suo marito Rodrigo: una rivelazione sconvolgente, perché Valeria credeva che la lettera ricevuta fosse di suo marito. Dori crede che la malattia di Felipe sia solo nella sua testa, quindi cerca di convincerlo a disfarsi delle medicine prescritte da Ignacio. Tra Marcelo e Luzdivina si è spezzato un equilibrio; Pascual e Liberto si scusano a vicenda dopo la scenata al ristorante.

Ignacio riceve una lettera dalla sua amante che gli comunica di uscire dalla sua vita e di non dire niente alla moglie Alodia. Valeria vuole parlare con Aurelio per chiarire la situazione, ma l’uomo decide di incontrarla nel pomeriggio nella sua casa. Genoveva è al corrente di tutto e pensa a un piano per trarne vantaggio…

