Una Vita/ Anticipazioni 18 maggio 2020: il chiarimento tra Telmo e Lucia

Una Vita, anticipazioni puntata 18 maggio 2020

Una Vita torna con una nuova puntata oggi, 18 maggio, andiamo a leggerne le anticipazioni. Assisteremo all’incontro chiarificatore tra Telmo e Lucia, durante il quale la donna tenterà di fugare i dubbi di Telmo sulla paternità di Mateo, invitandolo a lasciare definitivamente Acacias. Ma Eduardo scoprirà l’incontro tra la moglie e l’ex fidanzato e reagirà molto male. Non ci sarà pace nemmeno per Felipe. Sempre più depresso dopo la scarcerazione di Ramon l’avvocato cercherà di affondare il dolore nell’alcol ma questa volta il suo fisico indebolito lo tradirà e Felipe sarà colto da un grave malore. Anche l’immagine di Cinta, dipinta come studentessa modello rientrata dal collegio a causa di una improvvisa epidemia, comincia a vacillare. Cinta da troppa confidenza alle domestiche Marcelina e Fabiana e qualcosa non quadra nei suoi comportamenti. Che cosa nasconde la figlia di Bellita?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Telmo affronta con durezza Ursula. Le chiede come abbia potuto permettere che Lucia sposasse un uomo come Don Eduardo dopo la sua partenza da Acacias e la accusa apertamente di nascondergli la verità. Telmo infatti sospetta che Mateo sia suo figlio, concepito con Lucia prima che la loro storia d’amore terminasse in modo traumatico a causa dell’inganno architettato da Espineira. Ursula nega qualsiasi illazione sulla paternità di Mateo: risponde che Lucia è felice con Eduardo, si è innamorata di lui subito dopo essere stata abbandonata da Telmo e si è sposata già in dolce attesa proprio per il profondo sentimento che la unisce ad Eduardo. Telmo non è convinto della versione di Ursula e intende chiarire i suoi dubbi direttamente con Lucia.

L’occasione non tarda ad arrivare. Eduardo passeggia con Lucia per far vedere che sono una coppia innamorata e felice, ma purtroppo non tutto fila secondo i suoi programmi. Quando Lucia si allontana per comprare una rivista la raggiunge Telmo che le chiede di parlare. Alla vista della moglie vicina all’ex sacerdote si scatena la rabbia di Eduardo, che minaccia Telmo e trascina via la moglie accusandola di essere la causa dell’aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute. Nel frattempo Ramon si siede per un caffè al ristorante di Felicia e lo raggiunge Liberto, che conversa con lui e gli chiede notizie della figlia Milagros. Per la prima volta Ramon sembra godersi un momento di serenità dopo la scarcerazione.

Samuel e la moglie sono preoccupati che il loro persecutore Cristobal possa trovarli, risalendo al mittente della lettera che incautamente Genoveva aveva inviato all’amica Marlene, ma ricevono una buona notizia. Nessuno oltre a Marlene ha letto lo scambio epistolare e i coniugi Alday sono al sicuro. Genoveva finalmente può concentrarsi sul suo obiettivo: farsi accettare da Susana e Rosina. Per riuscire nel suo intento Genoveva chiede consiglio a Carmen e organizza un aperitivo stuzzicando l’interesse delle due donne: offre caviale, champagne e cioccolatini poi chiede a Susana di aiutarla a rifarsi il guardaroba, adulando le sue doti di sarta. La strategia sembra funzionare.



