Una vita/ Anticipazioni 19 giugno: Blanca in manicomio? Diego e Samuel…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 19 GIUGNO: L’ARRIVO DEL VERO INIGO ROMPE GLI EQUILIBRI…

Le anticipazioni della puntata di Una Vita, in onda oggi, mercoledì 19 giugno, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Beautiful, promette grandi emozioni al pubblico di canale 5 che, ormai, segue con tantissimo trasporto le avventure degli inquilini di Acacias 38. Oltre alla storia d’amore, appena iniziata, tra Leonor e Inigo che sarebbero pronti a partire per vivere serenamente il loro amore se non fosse per i problemi causati dall’arrivo, ad Acacias, del vero Inigo, a tenere incollati davanti ai teleschermi i telespettatori è soprattutto la storia di Blanca che, nel momento in cui pensava di poter vivere serenamente accanto a Diego, l’uomo che ha sempre amato, e al suo bambino, si è ritrovata a vivere un incubo. La morte del bambino che ha partorito, infatti, le ha provocato un forte choc al punto che, di fronte agli atteggiamenti pericolosi di Blanca, Samuel e Diego sono costretti a prendere una drastica decisione.

UNA VITA: BLANCA IN MANICOMIO?

Nonostante Diego abbia portato Blanca sulla tomba della loro bambina sperando che potesse servire per guardare in faccia la realtà, la figlia di Ursula continua ad essere convinta che il figlio partorito non sia morto e che tutto faccia parte di un perfido piano della madre. La situazione peggiora quando Blanca trova un vestitino convincendosi che la madre stia facendo di tutto per tenerla lontana dal suo bambino. Di fronte all’atteggiamento di Blanca, sempre più fuori di sè, Diego e Samuel sono costretti a prendere una drastica decisione per non mettere in pericolo la vita della stessa Blanca che potrebbe fare del male a se stessa e alle altre. I due fratelli, dunque, decideranno di chiudere Blanca in manicomio?

