Una vita, anticipazioni 2 giugno 2022/ Una bomba nel ristorante di Carmen e Rosina

Cosa succederà nelle prossime puntate di “Una vita”? Dopo che nella scorsa puntata Genoveva ha trascinato via Natalia dallo studio dell’avvocato dove voleva confessare il suo omicidio. Liberto è molto preoccupato perché poco prima, mentre era con Felipe, l’amico ha ricevuto un biglietto ed è scappato via. Rosina non contribuisce alla calma, dicendogli che ha visto Genoveva e Natalia scappare via, con la giovane messicana con i vestiti e i capelli in disordine, un gesto non da lei. Quando il Seler vede i poliziotti che entrano nel palazzo, si preoccupa ancora di più. Quando prova a minacciarla per farle dire la verità, Genoveva è pronta con la sua contromossa: se solo oserà raccontare la verità, lei dirà alla polizia che è stata proprio la Bacigalupe ad uccidere Marcos.

Una vita/ Anticipazioni puntata 1 giugno: Felipe arrestato per la morte di Marcos

Intanto la polizia esce da Acacias 38 con Felipe ammanettato, fra lo stupore di tutti. Più tardi Genoveva approfitta dell’occasione per raccontare a tutti la sua versione dei fatti, che ovviamente vede il marito colpevole di aver ucciso Marcos per difendere Natalia dalla violenza del messicano. Mentre la polizia porta via il corpo di Marcos, arriva Anabel in compagnia di Aurelio e la Salmeron corre a dare alla ragazza la notizia della morte del padre. Aurelio intanto ha accusato sua sorella di essere troppo teatrale nel dimostrare un dispiacere per la morte di un nemico della sua famiglia, così Natalia confessa al fratello di essere stata lei a uccidere Marcos.

Una vita, anticipazioni 2 giugno

Nella puntata di giovedì 2 giugno di “Una vita” Soledad e Leonardo prepareranno l’attentato ad Acacias e piazzeranno la dinamite nel ristorante di Carmen e Rosina. Intanto Genoveva, stanca di essere accusata da Aurelio, gli racconta quali sono i motivi dell’odio di Natalia per Marcos. A quel punto Aurelio pensa che ucciderà Anabel per avere la sua eredità avrà solo compiuto la vendetta che i Bacigalupe meritavano.

La famiglia di Ramon decide di organizzare una colazione in famiglia per festeggiare la nomina di Antonito a ministro del lavoro. Ramon accetta di prendere parte a questa occasione di famiglia anche se è molto angosciato perché pensa che suo figlio sia in pericolo e non riesce a smettere di pensare che dovrebbe richiedere una scorta prima che sia troppo tardi. Nel quartiere, intanto, si discute sull’innocenza di Felipe e sul reale assassino di Marcos.

