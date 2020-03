Una vita/ Anticipazioni 2 marzo: Trini partorisce una bimba, Telmo rinuncia ai voti

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti con le vicende di Una Vita. Le donne di Acacias discutono delle condizioni di salute di Lucia e Trini. Poi lo sguardo di Susana si posa su Telmo, in abiti civili. L’ex prete si avvicina al gruppetto per sapere come sta la Alvarado e stenta a rispondere alle domande della sarta. Susana infatti vorrebbe capire perchè ha scelto di lasciare il sacerdozio e se Acacias avrà al più presto un nuovo prete. Poco dopo, Espineira si presenta al suo ex protetto e lo rimprovera per la scelta fatta. Telmo però è sicuro di aver fatto la scelta giusta. Crede inoltre che presto dimostrerà che Ursula è innocente e farà incriminare il vero colpevole della morte di Fra Guillermo. Intanto, il medico ordina a Trini di assumere dei farmaci per la pressione alta. Raccomanda inoltre a Ramon di somministrarle subito una medicina se la situazione dovesse peggiorare. Mentre Celia si presenta a casa dell’amica, Samuel scopre che Telmo non è più prete. Non intende però chiedere scusa a Lucia come vorrebbe Liberto, ma il marito di Rosina gli ricorda che solo così potrà ottenere il suo perdono.

Nel frattempo, Telmo fa visita a Ursula in carcere e le rivela le ultime novità. L’ex prete attende solo di parlare con Felipe per sostenere la sua causa, ma ha già avuto un colloquio per l’Ispettore ed è sicuro che presto Ursula verrà liberata. Le confida poi di essere sicuro che il Priore sia il vero colpevole della morte del suo mentore. La sua unica speranza per dimostrarlo però è trovare un testimone che accusi Espineira. Nel frattempo, Samuel interroga Carmen per scoprire che cosa si mormora nel quartiere sulle sue nozze mancate. Poco dopo, l’usuraio si presenta a casa Alday per riscuotere. Ha scoperto infatti che cosa è successo in chiesa ed estrae un martello, con cui intende rompere l’altra mano di Samuel. In lacrime, l’uomo chiede pietà e giura di pagarlo entro breve. Per dimostrargli che non scherza, l’usuraio rompe solo un bicchiere come avvertimento. Lo avvisa poi di volere tutto ciò che possiede, altrimenti rivelerà tutto ciò che sa sul suo conto. Celia invece ritorna a casa di Trini per accudire l’amica e far sì che possa trascorrere in serenità gli ultimi giorni di gravidanza.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MARZO

Le emozioni di Una Vita sono davvero tante: le condizioni di Trini sono sempre più drammatiche e il medico crede che presto dovrà fare un cesareo per partorire prima del previsto. Anche se il marito le regala dei biglietti per l’Inghilterra, Celia decide di rimanere ancora ad Acacias per occuparsi dell’amica. Alla fine Trini, a fatica, dà alla luce una bambina. Nel frattempo, il quartiere si anima per il nuovo incontro di Tito, mentre Samuel medita di partire per sfuggire alle grinfie di Batan. L’usuraio infatti pretende tutto ciò che possiede e ha già minacciato di fargli del male: come evitare il peggio? Sicuro di essere quasi in salvo, Alday verrà fermato alle porte di Acacias da Batan, che ancora una volta lo minaccerà di morte. Indagando fra le domestiche, Telmo scopre che Agustina ha parlato con un uomo la sera del delitto di Guillermo. Ursula invece riferisce all’ex prete di aver visto un mendicante in piazza quella sera: è il testimone che stanno cercando? Mendez però ha già trovato il cadavere dello sconosciuto. Telmo nel frattempo ha già deciso: ha rinunciato ai suoi voti per sempre. Avrà anche modo di vedere Lucia, a cui chiederà di non ufficializzare il loro amore prima che il caso di Guillermo venga risolto. Intanto, un certo Borras rivela di essere il vero procuratore di Tito e cerca di far valere il contratto già stipulato con lui in precedenza.



