Una vita/ Anticipazioni 2 novembre: Alodia coglie Ignacio sul fatto con un’amante…

Una vita, anticipazioni puntata in onda 2 novembre

Una vita torna in onda su Canale 5 dopo lo stop alla programmazione per via del ponte di Ognissanti. Le anticipazioni della puntata in onda il 2 novembre svelano che dopo l’arrivo inaspettato della figlia nel quartiere, Genoveva prende la decisione di presentare ufficialmente Gabriela ai suoi vicini, poiché la giovane ha intenzione di stare con lei ad Acacias. Nella presentazione, Genoveva è schietta e chiarisce a tutti che la ragazza è la sua unica figlia ed erede.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 maggio: la confessione di Alodia sconvolge Casilda

Nel frattempo, il piano di Higinio di rapinare l’edificio continua. L’uomo non ha intenzione di cambiare idea e in questo momento porta avanti quello che è il suo scopo principale, così come non perde l’intenzione di continuare a fare pressioni sulla Luzdivina affinché lo aiuti a portare a termine ciò che ha in mente.

Una vita non va in onda oggi e il 1° novembre, perché?/ Cosa c'è al suo posto

Una vita, anticipazioni puntata del 2 novembre: Alodia lascia Ignacio

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che per quanto riguarda invece la relazione tra Alodia e Ignacio, la giovane ha preso una decisione drastica e sembra che non si possa tornare indietro. Dopo aver scoperto le infedeltà del marito, Alodia lascia la casa che entrambi avevano condiviso fino ad ora e si rifugia da Jose e Bellita, i quali le danno conforto e sostegno, che è ciò di cui ha più bisogno in questo momento difficile.

Nel frattempo, Hortensia corre un rischio e dopo averci pensato molto e lasciandosi alle spalle i propri pregiudizi: decide di baciare Pascual in mezzo alla strada. Infine, dopo aver giocato i numeri, Servando, Fabiana e Casilda scoprono di aver vinto il jackpot della lotteria ed esultano di gioia.

Una vita/ Anticipazioni 2 novembre: Alodia scopre Ignacio con l'amante e...

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Jacinto fa un sogno illuminante e alla fine decide di dire sì: accetterà l’incarico di sindaco. Alodia rimane totalmente ignara delle infedeltà del marito, quindi vuole sorprendere Ignacio con una grande festa, poiché la donna vuole passare un po’ di tempo con lui. La giovane non immagina nemmeno che Ignacio le sia infedele, e che ora, inoltre, ha una chiave della pensione per andare dalle sue amanti quando vuole, mentre la moglie è non sa nulla di questa situazione. Tuttavia, José ha già capito le slealtà di suo nipote.

Hortensia e Pascual hanno un previsto riavvicinamento, qualcosa che entrambi desideravano da un po’ di tempo. Un approccio che cambierà le cose tra loro per sempre. Dori intende rinunciare alla sua borsa di studio e consegna dunque la sua tesi a Felipe, chiedendogli perdono per ciò che ha fatto. Mentre per quanto riguarda il delicato stato di salute di Fidel, seppur delusa da lui, Lolita gli resta accanto in ospedale, sperando si risvegli dal coma. Dopo l’aggressione subita in mezzo alla strada, tutti sono in stato di apprensione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA