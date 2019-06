Una Vita/ Anticipazioni 20 giugno: Blanca e Diego sempre più lontani

ANTICIPAZIONI UNA VITA 20 GIUGNO: BLANCA E DIEGO, RAPPORTO SEMPRE PIÙ FRAGILE

Blanca e Diego sempre più lontani nella puntata di Una Vita in onda giovedì 20 giugno, alle 14.10 su canale 5. Subito dopo i colpi di scena di Beautiful, continueranno le emozioni che gli inquilini di Acacias 38 regalano ogni giorno ai telespettatori di canale 5. A centro del nuovo appuntamento c’è il rapporto, sempre più fragile, tra Blanca e Diego. La giovane, infatti, non riesce ad accettare di aver messo al mondo una bambina morta e, convinta di aver, invece, partorito un maschio, vivo e sano che Ursula le ha portato via, si allontana anche dall’unica persona che la ama davvero. Dopo aver sperato di poterla aiutare, Diego si rende conto dello stato depressivo in cui sta per cadere la donna che ama e, per aiutarla, sembra disposto anche a prendere una difficile decisione. Blanca, nel frattempo, decide di allontanarsi da Diego per poter continuare a cercare il suo bambino. Disperato, Diego racconta tutto all’amico Felipe, che cerca in ogni modo di consolarlo e, insieme, cercano di trovare una soluzione alla disperazione di Blanca.

UNA VITA: A SCOMPARSA DE VERO INIGO

Leonor e Inigo sono pronti a vivere la loro storia d’amore lontano da Acacias 38, ma l’arrivo del vero Inigo, costringe i due innamorati a rimandare la partenza per stare vicino a Flora. Nella soap Una Vita mentre il caso sembra vicino alla soluzione, il vero Inigo scompare nuovamente. Flora e il fratello temono che l’uomo possa scoprire tutta la verità e fanno di tutto affinchè ciò non accada. I due giovani, però, scoprono che l’uomo ha letto il romanzo di Leonor riguardo alle imprese di César Cervera e che potrebbero essere scoperti. I due falsi Cervera, dunque, stanno per essere smascherati? Nel frattempo, la reazione di Arturo e Silvia vive un momento di stallo. Il colonnello ascolta per caso una conversazione della sua donna in cui rimpiange la sua vita del passato. Arturo, turbato, romperà con Silvia?

