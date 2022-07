Una vita/ Anticipazioni 20 luglio: Azucena e Guillermo, rottura in arrivo?

Una vita, anticipazioni puntata 20 luglio: Azucena e Guillermo si lasciano?

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 20 luglio rivelano che Azucena non riesce più a tollerare le attenzioni che Claudia, una delle ballerine dell’accademia, rivolge a Guillermo. Attenzione che lui non pare disdegnare. La giovane affronta il ragazzo una volta per tutte, e Guillermo nega, affermando che ha solo frainteso i suoi atteggiamenti. Sarà davvero così?

Le anticipazioni ci dicono anche che Rosina e Hortensia, inizialmente contrarie alla frequentazione con il nipote di Pascual, alla fine consiglieranno alla giovane Azucena di dargli una seconda occasione, proprio per fare un dispetto all’ostilità dell’uomo. I consigli delle due donne funzionano: Azucena e Guillermo si riavvicinano, scongiurando una rottura, e trovano un punto in comune quando parlano dei problemi con le rispettive famiglie. Claudia, però, è sempre in agguato e Azucena dovrà stare molto attenta la prossima volta.

Una vita, dove eravamo rimasti: tra Azucena e Guillermo continuano le incomprensioni

Nelle precedenti puntate di Una vita, Felipe accetta l’aiuto di Dori e pur di averla accanto smette di prendere i farmaci prescritti da Ignacio. L’infermiera si è infatti convinta che la malattia dell’uomo sia solo nella sua testa, quindi non serve assumere medicinali inutili. Intanto, David interviene appena in tempo per fermare Aurelio che stava per abusare di Valeria. Più tardi, il giovane la consola dalla tentata aggressione, ma lei gli rinfaccia la sua complicità con il Quesada.

Frustrato per la sua incapacità di salutare il nipote, Ramon lascia a casa un regalo per Moncho e poi va via. Dai Dominguez, intanto, tutti festeggiano per la partenza di Alodia e Ignacio. Infine, continuano i malintesi e le incomprensioni tra Azucena e Guillermo: lei non può più tollerare i flirt tra lui e Claudia, ma lui cerca di toglierle ogni dubbio e la invita ad assistere a una Zarzuela.

