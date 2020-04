Una Vita/ Anticipazioni 21 aprile: chi ha ucciso Celia? Il salto temporale cambia…

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 APRILE

La morte di Celia cambierà il mondo di Acacias 38 che abbiamo conosciuto fino ad ora in Una Vita. La trama infatti farà un balzo temporale di ben dieci anni, rivelandoci tante novità per tutti i residenti. Nel quartiere infatti spunteranno nuovi vicini venuti dall’Argentina, i Dominguez. Saranno loro ad occupare la casa di Ramon, mentre Felipe è ancora distrutto a causa del lutto e si è lasciato andare. L’avvocato è riuscito persino a distruggere la propria carriera. Lucia invece ha lasciato il quartiere in via definitiva e anche Inigo e Flo sono partiti. Un evento che ha permesso alla Deliciosa di fare spazio al ristorante gestito dai Pasamar, una famiglia composta da Donna Felicia e i figli Camino ed Emilio. Lolita invece ha aperto una bottega, mentre Antonito ha preso il posto di Ramon negli affari. L’uomo infatti si trova dietro le sbarre con la pesante accusa di aver ucciso Celia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Servante riferisce a Inigo di aver visto dei brutti ceffi aggirarsi attorno alla Deliciosa. Rosita decide così di creare un piano per ingannarli. Intanto, Celia è sempre più in angoscia per la possibilità di perdere la bambina. Ascolta di nascosto una conversazione fra Ramon e Antonito in cui parlano della partenza imminente. Il primo infatti ha già ultimato l’acquisto dei biglietti e gli rivela che entro due giorni sarà tutto fatto. Ramon però è anche preoccupato che il destino si abbatta sulla sua famiglia, così come accaduto a Trini. Per questo chiede al figlio di occuparsi di Milagros nel caso in cui dovesse succedergli qualcosa. Lucia invece piange disperata a causa del tradimento di Telmo. Ha ricevuto infatti notizie riguardo al fatto che l’ex religioso mirasse solo alla sua eredità. La ragazza non può che condannare se stessa, per essersi fatta ingannare, ma Felipe è dubbioso. Così Lucia gli dimostra che il conto della Fondazione è stato svuotato. La ragazza gli annuncia anche di aver deciso di lasciare la città per cambiare vita e dimenticare tutto quello che le è accaduto. Nel frattempo, Rosina inizia il suo siparietto: accusa Servante di averle toccato il fondoschiena e si assicura che i loschi figuri assistano alla scenetta.

Così Leonor, Flora e tutti gli altri riescono ad uscire dal palazzo senza essere visti. Dopo aver saputo le ultime novità, Celia entra profondamente in crisi, ma non rivela il vero motivo. Felipe e Lucia infatti concludono che la sua disperazione è legata alla partenza della cugina. Quella sera, mentre Celia ruba un coltello dalla cucina, Lucia raggiunge la casa dell’ex prete e consegna a Ursula una lettera per Telmo. Non vuole più vederlo e ha già concluso che è un truffatore, anche se l’ex domestica è sicura del contrario. Più tardi, Telmo ritorna a casa e trova Ursula in lacrime: la donna gli riferisce che Lucia sta per partire e che qualcuno è riuscito a tendergli una trappola per farlo apparire come un ladro. Nel frattempo, Espineira è soddisfatto del successo ottenuto e di aver messo le mani sui soldi dei Marchesi. Ramon invece sorprende Celia in casa sua con la piccola Milagros fra le braccia. La donna infatti è decisa a portarla a casa sua e non vuole lasciarla andare. Poco dopo, il corpo della donna viene ritrovato lungo la strada: è morta a causa di una caduta dalla finestra del suo palazzo.



