Una vita/ Anticipazioni 21 settembre: Acacias in rivolta, tutti contro Aurelio

Una vita, anticipazioni puntata 21 settembre: il destino di Fausto scuote Acacias…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 21 settembre, svelano che il quartiere si sveglia con la notizia che Fausto Salazar potrebbe essere scarcerato. Felipe avrà una crisi di panico nell’apprendere che l’uomo che gli ha causato tanto dolore potrà tornare libero. Intanto, Lolita pensa che sia Ramón che Fidel sappiano più di quanto dicono a proposito del caso di Salazar… Ciò che non si aspettano è che Fausto è in realtà morto, ucciso dalla polizia.

Una vita/ Anticipazioni 20 settembre: Aurelio supera il limite, Rodrigo cede...

Intanto, Guillermo affronta Claudia e le dice che non potranno frequentarsi mai più. Lui infatti prova ancora dei sentimenti per Azucena e intente riconquistarla. Infine, Aurelio raduna tutti i vicini del quartiere. Vuole dare spiegazioni sui Laboratori Quesada. Allo stesso tempo cerca di avviare la sua indagine su Ramón. Pensa che potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Fausto.

Una vita non va in onda oggi, perché?/ Anticipazioni puntata 20 settembre

Una vita, anticipazioni puntata 21 settembre: David guida una rivolta contro Aurelio

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 21 settembre, svelano inoltre che Lolita estrae finalmente dal suocero alcune parole relative alla morte di Fausto Salazar ed è felice di essere stata messa al corrente della situazione. Inoltre, Ángel López Saldaña invia un regalo ad Azucena. Hortensia e Rosina insistono affinché facciano pace e riprendano la relazione che avevano, ma la ragazza è innamorata di Guillermo e non vede l’ora di incontrarlo per raccontargli tutto.

Intanto, Aurelio e i suoi scagnozzi passano all’azione e attaccano il ristorante del riso. Dopo l’attentato, gli abitanti di Acacias sono furiosi con l’uomo e viene organizzata una manifestazione contro i laboratori, guidata da David, che già in precedenza li aveva avvertiti. L’atmosfera è molto tesa…

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 17 settembre: l'offerta di Steffy, Alodia cambia

Una vita, dove eravamo rimasti: Aurelio ottiene la formula segreta…

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio si spinge sempre più oltre il limite: porta Valeria da Rodrigo e minaccia quest’ultimo di uccidere la donna, se lui non gli svelerà la formula. Di fronte tali minacce, l’uomo alla fine, cede e gli racconta tutto. Valeria viene rilasciata e, davanti a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito, quindi prende una decisione improvvisa: starà col marito non appena sarà nuovamente libera. Intanto, il rapporto tra Felipe e Dori continua a crescere; lui è sempre più innamorato, ma lei continua a mentire sulla sua vera missione.

I residenti di Acacias, guidati da David, marciano per manifestare contro i laboratori Quesada. Dopo la notizia del rapimento di Rodrigo, gli abitanti del paese non possono più tollerare il suo comportamento e quindi hanno deciso di rivoltarsi. Hortensia e Rosina, invece, scoprono da Liberto che presenterà il suo manico per le pulizie ad alcuni imprenditori interessati. Per Hortensia è una grandissima occasione. Infine, Azucena rompe definitivamente con Angel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA