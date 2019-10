UNA VITA / Anticipazioni 22 ottobre: Padre Telmo salva Lucia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2019

L’annuncio di Leonor è ormai vicino nelle nuove puntate di Una Vita. La ragazza intende rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda è in realtà sua sorella, nata dalla relazione fra Maria e il padre Maximiliano. Prima di parlare, decide di informare la madre riguardo le sue intenzioni. Rosina finisce però per rubarle il momento d’oro e racconta lei per prima agli amici le novità sulla sua domestica. Nel frattempo, Samuel decide di fare marcia indietro sulle promesse fatte a Don Felipe. Il gioielliere infatti ha scelto infatti di invitare Lucia a cena e la ragazza sembra ritornare a sorridere. Celia e Felipe tentano di dissuaderla ancora una volta, ma ogni loro tentativo cadrà nel vuoto. Lucia cadrà di nuovo nella trappola di Samuel o riuscirà a salvarsi ancora una volta dalle oscure intenzioni di Alday? Turbato dalle parole di Ursula, Padre Telmo però è sempre più allerta e sicuro di dover impedire che Lucia cada in qualche modo nella rete del gioielliere. Dopo aver scoperto che la ragazza ha accettato l’invito a cena, correrà a casa Alday per interrompere la loro serata.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una nuova puntata di Una Vita attende tutti i fan nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre 2019. Canale 5 trasmetterà l’episodio dalle 14:09 circa in poi. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Felipe fa visita a Samuel: ha saputo che ha rispettato la sua parte di patto e ha richiesto a Lucia di tenersi a distanza da lui. Il gioielliere però rifiuta il prestito che il marito di Trini vorrebbe dargli come promesso. Intende invece vendere alcuni dei suoi oggetti preziosi per riuscire ad avere una somma da investire. Sottolinea anzi di aver agito solo nell’interesse di Lucia. Dopo aver rischiato di essee sorpresi dal custode, Flora e Pena si scambiano effusioni anche di fronte ai clienti. Inigo interviene subito per rimetterli in riga, così Flora propone al fidanzato di farle visitare per la prima volta la sua pensione. Intanto, Susana avvisa le amiche che comprare i gioielli implica anche acquistare la sorte nera di chi li ha posseduti. Liberto così non riesce a convincere la zia, Trini e Rosina ad andare alla svendita di Alday. Servante invece continua a mentire riguardo la sua malattia e per poco Fabiana e Ramon non lo colgono sul fatto. Il marito di Trini ha intuito tutto. A casa del prete, Ursula svolge con tranquillità le faccende quando Samuel appare alla porta e la strangola. Si tratta però solo di un incubo, da cui si risveglia grazie all’arrivo di Padre Telmo. Dietro richiesta del sacerdote, la domestica decide di metterlo in guardia su Samuel e sul fatto che sia in grado persino di uccidere. Il giorno della svendita, Samuel cerca in tutti i modi di salvare le apparenze e va su tutte le furie quando scopre che solo Felipe ha accettato il suo invito. Nel frattempo, Casilda confida a Servante di essere preoccupata per la madre e del fatto che sia costretta a dormire al freddo. Fabiana invece riprende subito dopo il custode per aver mentito a Ramon. Su insistenza del vicinato, alla fine Higinio viene convinto a riassumere Maria. Di contro il medico richiede a Liberto di non pagare l’affitto. Il prossimo passo del suo piano è ottenere una parte della rendita di Casilda. Nonostante la richiesta di Alday, Lucia decide di andare a casa sua per fargli un’offerta per alcuni dei suoi oggetti antichi. La statuetta di porcellana però finisce a terra e si rompe in mille pezzi. Felipe fa un ultimo tentativo per convincere la cugina della moglie a lasciar perdere la vendita, ma la ragazza non intende retrocedere.

