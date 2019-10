UNA VITA/ Anticipazioni 23 ottobre: Padre Telmo rapisce Lucia!

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una nuova puntata di Una Vita attende i fan italiani nel primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, mercoledì 23 ottobre 2019. La soap verrà trasmessa dalle 14:10 in poi, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Lucia è decisa a scoprire chi ha aggredito Samuel e per quale motivo. Il gioielliere le rivela di non averle detto nulla per paura che lo vedesse come un fallito. Leonor invece vuole annunciare a tutti che Casilda è sua sorella, anche se Maria teme che finiranno di nuovo nei guai. Intanto, le domestiche parlano del segreto di Servante: ha tradito la moglie mentre erano fidanzati, anche se ha dato solo un bacio all’altra donna. Quando Leonor comunica alla madre le sue intenzioni, Rosina reagisce male e cerca di vietarle di parlare. La ragazza però vuole solo che venga fatta giustizia e di dire la verità, anche se vuol dire infangare il nome del padre. Nel frattempo, Samuel chiede a Lucia di unirsi a lui per cena. Approfittando di un momento di confidenza, Celia prova di nuovo a far cambiare idea alla cugina. Mentre tutte le donne, domestiche e signore, parlano del legame fra Samuel e la cugina di Celia, Lucia riceve una visita di Padre Telmo. Ha saputo dell’invito a cena e vuole metterla in guardia. Durante l’incontro con i residenti, Leonor viene fermata da Rosina, che decide di dare per prima tutte le spiegazioni agli amici. Intanto, Lucia annuncia a Celia e Felipe la sua decisione: cenerà con Samuel. E non intende indietreggiare nemmeno a causa dei possibili pettegolezzi che inizieranno a circolare ad Acacias. La ragazza tra l’altro ha riparato la statuetta che si è rotta durante l’incontro fra Alday e Felipe.

Samuel sta per baciare Lucia, ma la ragazza allontana il suo viso. L’arrivo imprevisto di Padre Telmo impedisce inoltre che i due facciano un secondo tentativo. Su insistenza di Celia, Lucia decide poi di raccontarle tutta la verità sulle sue origini. Intanto, Pena paga Cesareo perchè chiuda un occhio sulle sue effusioni con Flora in uno dei vicoli del quartiere. Intanto, Lucia rivela a Samuel di volergli dare altri soldi, ma per riuscirci deve prima sbloccare l’eredità. Ursula invece cerca di capire da Carmen quali siano le intenzioni di Alday, preoccupata che possa fare del male a Lucia. Ritornato dal priore, Padre Telmo scopre di non sapere ancora la verità sull’eredità di Lucia. Data la sua reticenza a parlare, il prete approfitta dell’assenza del priore per frugare fra le sue carte e scopre un altro segreto. Nel frattempo, il piano di Cesareo di far licenziare Servante inizia ad ingranare. Ramon e gli altri signori infatti vogliono trovare un altro aiuto, visto che il custode è ancora malato. Mentre Casilda fa il suo debutto in abiti da signora, Samuel riferisce a Lucia di aver ottenuto un appuntamento con gli avvocati che si occupano della sua eredità. Dopo essere stata sorpresa a baciare il fidanzato, Flora confessa a Lolita di credere che Pena le stia nascondendo qualcosa.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 23 OTTOBRE 2019

Nella soap Una Vita anche se le voci che circolano sul suo conto la infastidiscono, Lucia è sempre più convinta della bontà di Samuel e intende sostenerlo con la sua eredità. Manca davvero poco prima che comprenda l’entità del denaro ottenuto dai Marchesi, visto che si sta preparando ad incontrare gli avvocati dello studio legale che si occupano del testamento. Anche Padre Telmo ha scoperto il segreto della ragazza e ancor di più teme che Alday possa prenderla in giro, al solo fine di ottenere i suoi soldi. Il sacerdote ci ha visto giusto, ma la ragazza è decisa a non ascoltare nessuno. Nemmeno Celia e Samuel, sicuri che presto il gioielliere metterà a segno il suo vero piano. Che cosa potrà fare quindi Padre Telmo, se non rapire Lucia per farla ragionare?



