Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Acacias contro Aurelio, lui pensa a un piano…

Una vita, anticipazioni puntata 23 settembre: Aurelio cerca di sedare le rivolte contro di lui…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 22 settembre, svelano che Aurelio cerca di rimediare alla rivolta organizzata dai residenti di Acacias, che dopo l’attacco al ristorante del riso, sono sempre più sul piede di guerra contro di lui. Il Quesada ha quindi un piano: convocare i signori a una riunione nel ristorante di Pascual, per parlare dei laboratori che intende aprire.

Una vita/ Anticipazioni 22 settembre: Claudia bacia Guillermo, Azucena lo scopre...

In questo modo, Aurelio spera così di sedare ogni manifestazione contro di lui, augurandosi, allo stesso tempo, di ingraziarsi il favore dei signori del quartiere. Le tensioni ad Acacias sono alle stesse, e nelle settimane precedenti erano state anche incalzate da David, che ha un conto in sospeso con Aurelio…

Una vita, anticipazioni puntata 23 settembre: Azucena sconvolta, Guillermo…

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 22 settembre, svelano inoltre che Azucena è ancora sconvolta dopo aver visto Guillermo baciare Claudia. La ragazza aveva ricevuto un biglietto in cui lui la invitava a incontrarsi nei giardini del Principe. Per Azucena era la giusta occasione di confessargli di aver rotto, una volta per tutte, con il suo corteggiatore Angel, a dispetto delle sorelle Rubio che invece la esortavano a riprendere la sua relazione con lui (anche in seguito al regalo a sorpresa che il suo corteggiatore le ha fatto).

Una vita/ Anticipazioni 21 settembre: Acacias in rivolta, tutti contro Aurelio

L’aver visto Guillermo baciare Claudia l’ha però sconvolta. La ragazza è sommersa da mille dubbi perché prova ancora qualcosa per il giovane. Le cose, però, potrebbero essere molto diverse…

Una vita, dove eravamo rimasti: tensioni ad Acacias

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo l’attacco al ristorante del riso, il quartiere di Acacias si arrabbia e si organizza una manifestazione contro Aurelio e i suoi laboratori. Il Quesada non si aspettava questa rivolta e non sa cosa fare, perché i vicini sono sempre più arrabbiati. Intanto Ramón conferma alla nuora Lolita di sentirsi davvero soddisfatto e molto felice per la morte di Fausto Salazar. E la donna rimane senza parole per questa inaspettata confessione fatta dal suocero.

Una vita/ Anticipazioni 20 settembre: Aurelio supera il limite, Rodrigo cede...

Azucena sarà molto scioccata dopo aver ricevuto un regalo da Ángel López Saldaña. La giovane donna è in un mare di dubbi, soprattutto dopo aver sorpreso Guillermo baciare Claudia. Questa immagine non si toglie dalla sua mente. Sebbene le due sorelle Rubio implorino la ragazza di perdonarlo e di continuare la loro relazione, Azucena non ascolta ragione.











