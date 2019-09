Una Vita/ Anticipazioni 23 settembre: Samuel inghiottito dalle sue bugie?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 SETTEMBRE

Nuovo triangolo amoroso in arrivo in Una Vita? La soap riparte oggi, anche se in realtà non c’è stata pausa nel fine settimana, e lo fa proprio all’insegna di Samuel. Il giovane ha perso tutto per via di Blanca che ha usato il suo amore per portarlo a letto ma solo per pugnalarlo e portare via Moises insieme al suo amato Diego. Si è chiuso qua il capitolo dei due fratelli e, in particolare, della figlia di Ursula che dal suo manicomio ad oggi, ha finalmente trovato la sua felicità con la sua nuova famiglia dicendo addio per sempre proprio ad Acacias 38. Di lei sentiremo parlare ancora visto che Leonor riceverà una lettera in cui Blanca le comunica la sua decisione e la sua fuga tranquillizzandola rispetto al loro stato di salute. Chiuso il capitolo Blanca se ne aprirà un altro per Samuel, ovvero quello Lucia. Proprio lei gli ha salvato la vita insistendo e trovandolo a terra riverso in una pozza di sangue, e ora?

UNA VITA, SAMUEL RIPARTE DA LUCIA MA…

Tra i due ci sono stati già sguardi e battutine nelle scorse puntate di Una Vita e sembra che il loro legame sia destinato davvero a crescere fino a che le cose non sfuggiranno di mano a tutti. Samuel ha fatto finta di essere rimasto vittima di una rapina e per questo ha nascosto soldi e gioielli in modo tale da rendere tutto veritiero ma in molti sanno che le cose non sono andate così. L’unica ingenua pronta a rimanere al suo capezzale è proprio la bella Lucia che, nei prossimi giorni, si avvicinerà molto pericolosamente a lui tanto da sfiorare un bacio. Le cose per Samuel si mettono male quando non riesce a trovare la scatola in cui aveva nascosto i gioielli, e Carmen gli dice di essersene sbarazzata, ma come reagirà a questa notizia? A complicare le cose arriverà un nuovo protagonista della soap, ovvero Telmo. Toccherà a lui prendersi cura di Silvia ma, soprattutto, sembra che tra loro ci sarà un amore in stile uccelli di rovo. Siete pronti ad un autunno di peccati?

