Una vita anticipazioni 24 agosto 2021/ Camino conosce Anabel e…

Cos’è successo nelle ultime puntate di Una vita?

Nell’ultima puntata di Una vita l’intero quartiere di Acacias decide di organizzare un rosario per Genoveva visto che le sue condizioni di salute sono piuttosto gravi. Nessuno si sottrae a questa incombenza e anche persone come Ramon e Antonito decidono di accompagnare le proprie mogli. A condurre il rosario é Susana che alla fine per il suo troppo zelo riesce a far annoiare tutti. Nel frattempo in ospedale, mentre la Salmeron e il bambino lottano fra la vita e la morte, Felipe si sente molto in colpa e attende notizie della moglie, mentre ripercorre con la mente tutte le tappe che, negli ultimi mesi, l’hanno portato ad avvicinarsi a Genoveva e allontanarsi da Marcia. A distrarlo dai suoi pensieri arriva peró Laura che, sapendo che l’avvocato era solo in quanto tutti i vicini sono alla messa per la moglie, ha deciso di venire a fargli compagnia. Tuttavia restano molto poco da soli perché dopo qualche minuto sono raggiunti dal medico che ha in cura Genoveva e che é venuto a portare aggiornamenti sul suo stato di salute: la donna é ormai fuori pericolo e ha superato la crisi mentre il bambino non é riuscito a sopravvivere. Per Felipe é davvero un colpo al cuore.

Nelle scorse puntate di Una vita Rosina può finalmente lasciare la pensione di Fabiana e fa di tutto per far notare alla locandiera come si sia trovata male. Fabiana vorrebbe dirle chiaramente cosa pensa di lei ma si trattiene perché spera che la donna possa consigliare la pensione a tutte le sue amicizie altolocate. Quando la Rubio torna a casa, però, ha una brutta sorpresa: è tutto molto sporco perché Casilda ha trascurato i suoi doveri visto che negli ultimi giorni ha la testa fra le nuvole e non vuole dire a nessuno di chi siano le lettere e i telegrammi che le arrivano. Carmen prova a parlare con Ramon per farlo desistere dall’idea di entrare in politica ma il marito sembra quasi offeso dal suo suggerimento di desistere perché potrebbe essere nel mirino degli anarchici. Così la moglie gli dice che qualsiasi decisione prenderà lei sarà sempre al suo fianco, tuttavia gli chiede solo di pensarci molto bene prima di decidere. Felicia é in trepidante attesa per l’arrivo di Camino che, dopo la luna di miele, verrà con il marito Ildefonso a vivere ad Acacias. La ragazza finalmente arriva ma non sembra avere il viso sereno di chi é fresca sposa e chiede invece alla madre di abbracciarla forte. Bellita, durante un té con le vicine, racconta di come Julio abbia conosciuto Anabel, la figlia di Marcos, e ne sia rimasto terribilmente affascinato.

Nella puntata di martedì 24 agosto secondo le anticipazioni Una vita, anche Camino conosce Anabel e ne sembra molto colpita, tanto che insiste con Ildefonso affinché pranzino con la nuova amica e suo padre Marcos, ben felice di essere al ristorante per poter vedere Felicia. Liberto e Rosina fanno recapitare a Fabiana un regalo per ringraziarla dell’accoglienza con la quale li ha ricevuti alla pensione. La locandiera ne è felice perché temeva che la Rubio non avesse gradito il soggiorno.

Vedendo Bellita sempre più infelice, Alodia prende la situazione in mano e decide di raccontare a José che la moglie non vuole lasciare Acacias: il Dominguez cade dalle nuvole perché non si aspettava questa reazione. Felipe é disperato per aver perso il figlio e si sente in colpa perché teme che sia stato esclusivamente a causa sua. Dopo aver saputo che Jacinto è Marcelina stanno per tornare qualche giorno al paese, anche Casilda vorrebbe andare con loro ma Rosina non è intenzionata a concedere il permesso.

