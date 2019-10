UNA VITA / Anticipazioni 24 ottobre: Lucia nel vortice dello scandalo

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Una Vita ritorna nel primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, giovedì 24 ottobre 2019, su Canale 5. Andrà in onda dalle 14:05, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è successo ieri: Cesareo decide di mettere il dito nella piaga e rivela a Servante che Ramon e Trini hanno intenzione di licenziarlo. Il custode inizia così a temere il peggio per il suo futuro ad Acacias. Intanto, Casilda e Maria fanno colazione a La Deliciosa. Quando Inigo presenta il conto all’ex domestica, la ragazza realizza di non aver portato con sè il denaro necessario. Il ragazzo però decide di offrirle il pasto, anche se Maria cercherà comunque di approfittare della sua gentilezza. Più tardi, Servante decide di ritornare a lavorare per non perdere il posto, ma Ramon e Felipe lo rispediscono a letto per via di un mancamento. Anche se Inigo scopre che in realtà sono state Fabiana, Agustina e Carmen a pulire l’androne al posto dell’amico. Preoccupato per Lucia, Padre Telmo cerca di parlarle, ma Samuel lo precede. Nel frattempo, Lolita e Antonito decidono di mettere Pena con le spalle al muro: perchè non vuole portare la fidanzata alla sua pensione? Anche se cerca di fuggire, i due ragazzi gli impongono di essere sincero nei confronti di Flora. Così alla fine Pena le dice tutta la verità: ha paura di non controllarsi in un momento di intimità assoluta con lei. Per questo preferisce attendere il matrimonio.

Dopo aver saluto dei problemi di Casilda a La Deliciosa, Leonor cerca di convincere la madre a dare dei soldi all’ex domestica. Donna Rosina però teme che la ragazza metta in cattiva luce l’intera famiglia, senza considerare la sua incapacità nello scrivere e gestire i conti. Si accorge troppo tardi che Casilda è nel corridoio e che ha sentito tutte le sue parole di sdegno. A casa Alday, il gioielliere presenta a Lucia l’avvocato che gestisce la sua rendita, ma si sincera che la ragazza vada via subito. Samuel infatti si è messo d’accordo con il legale, dopo aver scoperto grazie a Joaquin che Lucia erediterà l’intero patrimonio dei Marchesi una volta compiuti i 23 anni. Ripensa anche a quell’incontro con Joaquin, a quando una volta scoperto il secondo segreto di Lucia, ha deciso di togliere la vita al suo padrino. Sconfitto, Padre Telmo invece ritorna a casa e riflette sulla stessa verità. Sicuro che il priore e Samuel abbiano le stesse mire, ha intenzione di porre fine a tutti gli intrighi nel modo più drastico: invia il documento rubato ad Espineira ad una sua conoscenza.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 24 OTTOBRE 2019

Padre Telmo ha fatto la sua nuova mossa, ma solo dopo aver tentato invano di dire tutta la verità a Lucia. Dopo aver scoperto negli uffici del priore che la ragazza erediterà presto una fortuna, teme che possa perdere tutto il suo denaro a causa degli inganni di Espineira e Samuel. L’unico modo per fermarli entrambi è rendere pubbliche le volontà dei Marchesi, grazie all’aiuto della stampa. Purtroppo anche Lucia si dovrà preparare a pagare lo scotto, visto che la notizia, una volta diffusa, non farà altro che metterla ancor di più in cattiva luce agli occhi degli amici. Il gesto del religioso però sembra sortire l’effetto desiderato: anche se evitata da tutti, la ragazza inizierà a dubitare della bontà di Alday. Intanto, Casilda è così tanto delusa dalle parole di scherno di Rosina che decide di lasciare il suo appartamento per sempre. Questo ovviamente non farà altro che alimentare i contrasti fra Leonor e la madre, alimentando l’atmosfera cupa nella loro famiglia.



