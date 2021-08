Una vita anticipazioni 25 agosto 2021/ Spunta Izam, ‘amante’ di Casilda

Cos’è successo nelle ultime puntate di Una Vita?

Ecco cosa è successo nell’ultima puntata della soap Una Vita. Alla notizia della morte del bambino, Felipe ha un crollo emotivo tanto che aggredisce il medico e due infermieri sono costretti a somministrargli un calmante. Laura é al suo fianco e si fa carico anche del fatto di comunicare a tutti che Genoveva ha perso il piccolo ma che ora é fuori pericolo. La reazione dei vicini di Acacias é molto differente: c’é chi, come Ramon e Liberto, corre subito al capezzale dell’amico avvocato per aiutarlo a superare un momento così difficile. Ma c’è anche chi, come Fabiana, pensa che la morte della creatura sia stata favorita dai cattivi comportamenti dei due futuri genitori. José, non appena apprende la notizia, torna a casa per comunicarla a Bellita ma viene a sapere da Alodia che la donna non si sentiva bene e per questo é andata a dormire. Il Dominguez é preoccupato per le condizioni di salute della moglie, così la domestica per rincuorarlo gli dice che in realtà la donna é solo angosciata per il fatto di non voler andare in America. A quel punto José é davvero stupito perché non immaginava che la donna fosse contraria a questo viaggio.

Sempre nelle scorse puntare di Una Vita anche Casilda é molto preoccupata e dispiaciuta per la perdita del bambino di Genoveva e ne approfitta per chiedere a Rosina il permesso di potersi assentare qualche giorno per andare al suo paese natale insieme a Jacinto e Marcelina ma ovviamente la Rubio é contraria. Intanto Ildefonso e Camino hanno fatto ritorno dal viaggio di nozze e sembra che fra i due ci sia una certa tensione. Felicia prova a chiedere alla figlia di cosa si tratti ma la ragazza nega tutto per non far preoccupare la Pasamar, così decidono di distrarsi andando immediatamente a vedere il nuovo appartamento degli sposini. Felicia invita anche le vicine di Acacias ad andare a vedere la casa e Susana ha subito da ridire giudicando troppo modesta per un futuro marchese e la sua sposa. Camino, però, prontamente la rimette al suo posto dicendole che quello che conta é la nobiltà del sangue e che suo marito é cosí moderno da permetterle anche di continuare a lavorare al ristorante di famiglia, così da non lasciare la madre sola ora che Emilio é in Argentina. La moglie di Don Armando é disgustata da tanta sfrontatezza. Ramon si é iscritto al partito liberale e Armando lo convince a tenere il suo primo comizio politico proprio ad Acacias. Inizialmente il Palacios sembra piuttosto turbato ma gli bastano pochi minuti di discorso per riuscire a conquistare l’intera platea di curiosi che si accalcano per acclamarlo e battere le mani, affascinati dai discorsi di giustizia e impegno.

Secondo le anticipazioni di Una vita di mercoledì 25 agosto, Rosina stupisce tutti facendo a Fabiana un bellissimo regalo per ringraziarla dell’ospitalità alla pensione. La locandiera accetta volentieri e si pente di aver pensato male di lei. Ad Acacias arriva un uomo vestito da arabo, un certo Izam, che é venuto a cercare Casilda perché durante il viaggio in Marocco della domestica si é innamorato di lei. Casilda tenta però di fare di tutto per evitarlo. Camino al ristorante incontra per la prima volta Anabel e sembra esserci molta sintonia fra le due tanto che decidono di pranzare insieme, in compagnia anche di Ildefonso e di Marcos. Genoveva é fuori pericolo anche se non sta ancora bene e sembra non voler accettare l’idea di aver perso il bambino perché, nonostante la notizia le sia stata comunicata sia dal medico che da Felipe, é come se la sua mente non voglia elaborare il lutto. José cerca di capire se quello che Alodia gli ha detto a proposito di Bellita é vero o meno.

