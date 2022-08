Una vita/ Anticipazioni 25 agosto: Genoveva incontra Rodrigo, una notizia per Valeria

Una vita, anticipazioni puntata 25 agosto: Genoveva incontra Rodrigo

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 25 agosto, svelano che Genoveva riceve un telegramma da Cuevas in cui la informa di aver localizzato Rodrigo Lluc. È solo questione di tempo prima che Valeria e suo marito si incontrino di nuovo, anche se prima dovranno affrontare Genoveva. In che modo reagirà la giovane alla notizia che Rodrigo è tornato?

Intanto, Aurelio mostra a Marcelo i laboratori che ha costruito e poi impone degli ordini a Mañas: bisogna agire con i vicini. Ramón, invece, continua a nascondere a Lolita cosa sta combinando con Fidel, mentre Guillermo si pente di aver litigato con Azucena preferendole Claudia, perché poi vede la ragazza andare all’opera con Ángel. Lui a quel punto esce proprio con Claudia. Infine, Pascual e Hortensia litigano; lui rimprovera alla donna la sua alterigia.

Una vita, anticipazioni puntata 24 agosto

Le anticipazioni della puntata odierna di Una vita ci dicono anche che mentre Genoveva si appresta a incontrare Rodrigo, Marcelo, che ha saputo tutto, informa Aurelio che il marito di Valeria è stato trovato, quindi gli dice dove è in quel momento. Il Quesada inoltre ordina a Marcelo di osservare scrupolosamente i passi della moglie. Intanto, Liberto chiede che Hortensia di non affrontare Pascual, ma lei non gli presta attenzione.

L’arrivo di Rodrigo ad Acacias è imminente: l’uomo avrà una brutta sorpresa quando scoprirà che sua moglie Valeria è andata avanti con la sua vita e sta con un altro, David, di cui sembra molto innamorata…

Una vita, dove eravamo rimasti: Ramon trama con Fidel, Azucena ha un altro pretendente

Nelle precedenti puntate di Una vita, Ramon e Lolita sembrano essersi riavvicinati, ma lei ignora che lui stia tramando qualcosa insieme a Fidel Soria. David e Valeria sognano ancora una nuova vita in America, ma lui è braccato da Aurelio, che nel frattempo mostra al suo fedele Marcelo i nuovi laboratori e poi intima a Luis di darsi da fare per costringere i commercianti a vendere i loro locali. Azucena viene invitata da Angel ad andare all’opera.

L’indomani, il quartiere di Acacias è sconvolto quando i suoi residenti scoprono le mura imbrattate di scritte assurde e offensive. Tutti si stringono intorno a Fabiana, Lolita e Inma, ora più che mai in pericolo. Genoveva, infine, sembra aver localizzato Rodrigo ed è pronta a incontrarlo per raccontargli tutto di Valeria e della sua nuova vita con David.

