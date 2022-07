Una vita/ Anticipazioni 25 luglio: Genoveva vicina a scoprire la verità su Rodrigo

Una vita, anticipazioni puntata 25 luglio: Genoveva si avvicina alla verità su Rodrigo

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 25 luglio rivelano che Valeria se la prende con David per averla manipolata fin dall’inizio. Lo incolpa di essere un bugiardo e poi lo caccia di casa. Lolita e Ramon hanno una vivace discussione che riguarda le mancanze di quest’ultimo verso il piccolo Moncho; alla fine Lolita gli chiede di essere presente almeno alla partenza del nipotino. Lui si presenterà? Intanto, Pascual offre a Liberto il denaro che serve per risollevare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante pensa di volersi fare strada nel commercio delle arance e chiede a Jacinto di mettersi in società con lui.

Intanto, dopo il fallimento del suo piano, Marcelo promette fedeltà a Genoveva, la quale è ormai vicina a scoprire la verità su Rodrigo grazie a delle lettere lasciate incustodite. Guillermo chiede spiegazioni ad Azucena e i due ragazzi finiscono per litigare. Felipe assiste, senza essere visto, a una telefonata sospetta di Dori…

Nelle precedenti puntate di Una vita, Dori si è trasferita da Felipe e la cosa suscita pettegolezzi tra le domestiche. Fidel e Lolita pranzano insieme. Valeria si sveglia accanto a David: è felice, ma si sente anche in colpa. A quel punto lui le rivela il vero piano di Aurelio, ma peggiora solo le cose. Intanto, proprio il Quesada sta pensando a un modo per togliere Genoveva di mezzo, grazie alla complicità di Marcelo.

Fabiana convince Ramon a fare una merenda con lei e con Servante, Lolita e il piccolo Moncho. L’uomo, però, si fa prendere dal panico, e all’ultimo minuto decide di non presentarsi, causando tristezza nel nipotino. L’amministratore della tenuta delle sorelle Rubio scompare con il denaro di famiglia e a quel punto Liberto ha un’idea: vendere l’appartamento a Manas. Alodia e Ignacio tornano a casa Dominguez e Bellita, Josè Miguel e Maruxina pensano a una sola cosa: il loro periodo di pace è finito.

