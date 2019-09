UNA VITA/ Anticipazioni 25 settembre: cicogna in arrivo ad Acacias 38?

La soap Una Vita torna anche oggi, mercoledì 25 settembre, con una nuova puntata in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 14:10. Prima di scoprire cosa succederà ad Acacias, rivediamo cosa è successo nel doppio appuntamento di ieri. Tutti i cittadini di Acacias non vedono l’ora che la Galleria di Samuel venga inaugurata. Anche Samuel è soddisfatto del successo ottenuto, sicuro che Lucia sia stata una valida alleata. Per ringraziarla, Samuel decide di mostrarle la galleria in anteprima. Intanto, Casilda rivela a Liberto che Rosina si è messa a dieta, solo che si abbuffa di nascosto durante la notte. Anche se l’uomo cerca di rassicurare la moglie, finisce solo per irritarla ancora di più. Carmen invece è divisa fra lavoro e dolore: non riesce a dimenticare il suo grande amore e teme anche che il marito possa ritornare da un momento all’altro. Rivela inoltre a Fabiana di essere sicura che Lucia provi una grande attrazione per Samuel, ma i due sono solo amici. Lui tra l’altro potrebbe non aver ancora dimenticato Blanca. Mentre Liberto chiede aiuto alla zia per la dieta di Rosina, Antonito ritorna a casa sconsolato. Lolita è dovuta andare di nuovo dalla tata Concha, per via di una ricaduta.

In Una vita l’incontro fra Rosina e il medico di Susana non va a buon fine: non accetta di stare invecchiando. Quando Sesario le chiede di abbassare la voce, la Signora inveisce anche contro di lui e alla fine se la prende pure con Inigo. Quest’ultimo è stufo però di essere preso a male parole e se ne lamenta con la fidanzata. Nel frattempo, Samuel festeggia con gli amici che lo hanno sostenuto, mentre Trini prova il vestito nuovo e scopre che è troppo stretto. Decide così di cercarne un altro, ma Agustina e Fabiana si offrono di aggiustarlo. Lucia rivela invece a Celia che durante l’inaugurazione terrà Samuel per mano. La cosa non piace alla donna, ma non intende spiegarle il motivo. Lucia inoltre vorrebbe lavorare nella galleria per diventare indipendente. Nel frattempo, Ramon rivela alla moglie che arriverà in ritardo alla Galleria e l’umore di Trini crolla ancora una volta. A casa di Lucia, la ragazza chiede a Carmen qualcosa di più sul suo passato. Scopre così che un tempo era una Signora e che amava il teatro, ma la donna non vuole dirle altro. Intanto, Ramon rivela alla moglie di aver rimandato gli affari solo per accompagnarla alla galleria. Liberto invece regala Rosina una panciera galvanica per dimagrire, ma l’esperimento si traduce in una serie di scosse elettriche alla donna. Samuel ha pensato davvero a tutto: ha incaricato diversi cocchieri di portare i suoi ospiti migliori fino alla Galleria. Diventa ancora più luminoso alla vista di Lucia e il suo sguardo non passa inosservato anche agli occhi di don Felipe.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2019

La felicità di Samuel non è destinata a rimanere intatta. Dopo aver ricevuto diversi ospiti e aver sperato di poter risalire la china, il giovane Alday verrà colpito da una nuova sciagura. Un’esplosione alla galleria farà crollare ancora una volta i suoi sogni, oltre a fargli perdere anche l’ultima speranza di poter avere un ritorno economico. L’evento tra l’altro provocherà diversi feriti fra i presenti, anche la povera Trini. Dopo aver faticato tanto per trovare il vestito giusto per fare un figurone, dovrà vedersela con nuovi acciacchi. Sembra però che i malesseri non siano finiti, visto che una volta a casa verrà colpita da un nuovo malore. Possibile che Trini abbia dei mancamenti per altri motivi, magari per via di una cicogna pronta a sorvolare i tetti di Acacias?



