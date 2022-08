Una vita/ Anticipazioni 26 agosto: Genoveva ricatta Ignacio, lei vuole abortire ma…

Una vita, anticipazioni puntata 26 agosto: Marcelo pedina Genoveva su ordine di Aurelio

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 26 agosto, svelano che Genoveva sa dove si trova a Rodrigo, grazie a un telegramma, e si prepara a incontrarlo, così poi da riferire tutto a Valeria. La donna non sa che Marcelo sa tutto, e che dirà ogni cosa ad Aurelio. A quel punto, il Quesada ordina a Marcelo di osservare scrupolosamente i passi della moglie in modo da poter anticipare le sue mosse. E’ chiaro che Aurelio è accecato dalla gelosia per Valeria, e non le permetterà di rivedere suo marito.

Una vita/ Anticipazioni 25 agosto: Genoveva incontra Rodrigo, una notizia per Valeria

Nel frattempo, Hortensia è esasperata e non ne può più di Pascual, così decide di affrontarlo. Liberto, però, cerca di metterla in guardia, ma lei è troppo determinata a portare avanti il suo piano e non gli presta attenzione.

Una vita, anticipazioni puntata 26 agosto: Genoveva ricatta Ignacio!

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 26 agosto, svelano che Genoveva ricatta Ignacio: lei vorrebbe abortire, non vuole avere il bambino di Aurelio, e non vuole portare avanti la gravidanza. Quando lui però si rifiuta, la donna non esita a ricattarlo: se non otterrà ciò che desidera, lo minaccia di rivelare tutti i suoi tradimenti ad Alodia. Di fronte un tale ricatto, lui sembra non avere altra scelta che aiutarla…

Una vita/ Anticipazioni 24 agosto: Ramon trama qualcosa con Fidel, Lolita...

Nel frattempo, ordinata da Marcelo, Luzdivina chiede a Casilda di raccontarle il passato della moglie. Infine, i vicini di Acacias chiedono aiuto a David per fermare Mañas, mentre Lolita e Fidel escono a mangiare insieme con uno scontento di Ramón, che finisce per non vedere di buon occhio la loro relazione.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva sa dove si trova Rodrigo

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva riceve un telegramma da Cuevas in cui la informa di aver localizzato Rodrigo Lluc. Ben presto quindi Valeria e suo marito si dovranno incontrare di nuovo. Aurelio mostra a Marcelo i laboratori che ha costruito e poi impone degli ordini a Mañas: bisogna agire con i vicini.

Una vita/ Anticipazioni 23 agosto: le bugie di Dori, i sospetti di Fabiana

Ramón, invece, continua a nascondere a Lolita cosa sta combinando con Fidel, mentre Guillermo si rattrista quando vede Azucena andare all’opera con Ángel. Lui a quel punto esce proprio con Claudia. Infine, Pascual e Hortensia litigano.











