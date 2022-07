Una vita/ Anticipazioni 26 luglio: Felipe, retromarcia su Dori: cosa gli nasconde?

Una vita, anticipazioni puntata 26 luglio: la telefonata sospetta di Dori

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 26 luglio rivelano che proprio ora che aveva iniziato a fidarsi di Dori, Felipe assiste involontariamente, e senza essere visto da lei, a una telefonata molto sospetta che alimenta dei dubbi: cosa gli nasconde l’infermiera? Genoveva, intanto, non potendo mettere mani negli affari loschi del marito, ha deciso di cominciare a sabotarlo, iniziando dalla fragile Valeria, alla quale ha promesso di rintracciare Rodrigo, e poi da Marcelo, che le ha promesso fedeltà.

Nonostante le insistenze di Lolita, che lo ha pregato di essere presente nella vita del nipotino, Ramon esita ad andare a salutare Moncho prima che parta.

Una vita, dove eravamo rimasti: Marcelo fedele a Genoveva

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo il fallimento del suo piano per toglierla di mezzo, Marcelo non ha altro scampo che promettere fedeltà a Genoveva, la quale è ormai vicina a scoprire la verità su Rodrigo grazie a delle lettere lasciate incustodite proprio da lui. Guillermo chiede spiegazioni ad Azucena e i due finiscono per litigare. Felipe e Dori sembrano aver trovato un certa intesa, e ciò alimenta anche degli strani pettegolezzi in paese. Almeno fino a quando lui origlia una conversazione telefonica…

Intanto, Valeria accusa David di essere un bugiardo che l’ha manipolata fin dall’inizio. Inoltre mette in dubbio i suoi sentimenti. Successivamente, lei lo caccia di casa. David si ritrova solo, senza un posto in cui andare. Lolita e Ramon hanno una vivace discussione che riguarda le mancanze di quest’ultimo verso il piccolo Moncho; alla fine Lolita gli chiede di essere presente almeno alla partenza del nipotino. Lui si presenterà? Intanto, Pascual offre a Liberto il denaro che serve per risollevare i debiti della tenuta di Rosina e Hortensia. Servante pensa di volersi fare strada nel commercio delle arance e chiede a Jacinto di mettersi in società con lui.

